Zlatan: – Hodet var klart, men kneet var ikke det

Saken oppdateres.

Zlatan Ibrahimovic innrømmer at han ikke var tålmodig nok etter kneskaden. Spissveteranen klarte ikke å tøyle iveren etter å få spille igjen.

Bare sju måneder etter at han røk korsbåndet, var Ibrahimovic i november i fjor tilbake på banen for Manchester United. Han fikk ytterligere fire innhopp i ukene etter, mens hans første kamp fra start kom rett før jul.

Det skulle bli det siste svensken gjorde for den engelske storklubben. United-kontrakten ble avsluttet i mars slik at han kunne melde umiddelbar overgang til MLS-klubben Los Angeles Galaxy.

I et intervju med BBC erkjenner Ibrahimovic at comebacket etter kneskaden kom for tidlig.

– Hodet var klart, men kneet var ikke det. De (United) hadde hatt en Zlatan tidligere, men jeg var ikke klar til å være den samme Zlatan, sier han til den britiske statskanalen.

Han sier han var ærlig med manager José Mourinho om situasjonen.

– Jeg ble tatt ut til mange kamper, men jeg sa til treneren: «Hør, jeg er ikke klar. Jeg vil ikke skuffe deg. Velg noen andre som kan gjøre jobben bedre». Jeg sto imot, selv om jeg er Zlatan.

United fristilte Ibrahimovic i fjor sommer, men det tok ikke lang tid før klubben likevel ga 36-åringen en ny kontrakt.

– Det handlet ikke om å tjene penger. Det var stikk motsatt. Jeg sa at jeg ikke trengte lønn og ba dem beholde pengene, forteller han i BBC-intervjuet.

Zlatan Ibrahimovic gjorde totalt 29 mål på 53 tellende kamper for Manchester United. Han var en viktig nøkkelspiller på veien mot storklubbens to finaletriumfer i både ligacupen og europaligaen i 2016/17-sesongen.