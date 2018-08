Zlatan bøtelagt etter slag

Saken oppdateres.

Episoden inntraff under byderbyet mellom LA Galaxy og Los Angeles FC.

– LA Galaxy-angriperen Zlatan Ibrahimovic er blitt straffet for å ha brutt ligaens regler når det gjelder å ha hendene i nærheten av ansiktet, hodet og nakken på motspiller, heter det i en melding fra Major Soccer League.

Hvor mye svensken må ut med er ikke opplyst.

To ganger tidligere er den tidligere Manchester United-spilleren blitt straffet av den amerikanske fotballserien. Svensken ble utestengt i én kamp etter at han sto over en all star-kamp.

Han fikk også én kamps suspensjon etter å ha slått Montreal-forsvarer Michael Petrasso i bakhodet.

(©NTB)