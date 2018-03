Zlatan-hysteri i Los Angeles: – De kommer til å elske ham

Ronaldo-statue ble hånet og latterliggjort. Nå har kunstneren gjort et nytt forsøk

Saken oppdateres.

Torsdag tok den svenske fotballstjernen farvel med Manchester United og satte seg på et privatfly til Los Angeles. Zlatan landet ved 21-tiden (06.00 norsk tid).

Ifølge svenske Aftonbladet hadde rundt 100 LA Galaxy-fans møtt opp på flyplassen, samt rundt 20 journalister.

– Fansen kommer til å elske ham, sier LA Galaxy-president Chris Klein til avisen.

Pratet ikke med media

Zlatan hilste så vidt på fansen som ropte «Ibra! Ibra! Ibra», men pratet ikke med media. Det gjør han på en pressekonferanse etter fredagens trening.

Men ifølge klubbpresident Chris Klein sa Zlatan dette etter å ha landet i sin nye fotballby:

– Han sa: ”Endelig”, røper Klein.

To norske lagkompiser

I Galaxy får Zlatan to norske lagkamerater: Ola Kamara og Jørgen Skjelvik. Signeringen av svensken er virkelig svær for Galaxy.

– Det er stort. Zlatan er en av verdens største spillere, et av de største navnene. Vi er veldig stolte av at han vil spille her, sier Klein.

Trolig får Ibrahimovic sin USA-debut lørdag i lokalderbyet mellom LA Galaxy og LA FC.