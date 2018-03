Zlatan møter lagkameratene for første gang i morgen: – Det er en legende som kommer

Her merker de at folk har forlatt byen

Saken oppdateres.

Zlatan Ibrahimovic er skjærtorsdag på flyet til Los Angeles og sin nye klubb LA Galaxy.

I den amerikanske byen venter to nordmenn, som snart blir svenskens nye lagkamerater.

– Det er litt Zlatan-feber i LA, så jeg gleder meg veldig. Det er en legende som kommer over, sier spisskollega Ola Kamara til Expressen, som har tatt turen over dammen for å ta temperaturen på Zlatan-feberen i Los Angeles.

Og ifølge Kamara har den kommet til byen. Bare timer etter at overgangen ble offentliggjort, sto den første gutten utenfor treningsanlegget med fullt Zlatan-utstyr.

Usikker trener

Om de to spissene blir kolleger på topp, eller om de kjemper om den samme plassen, er fortsatt usikkert.

– Vi må forsøke å finne ut det. Vi kommer nok til å teste ut ulike startoppstillinger og formasjoner og så får vi se hva som er mest fornuftig. Ola er en viktig spiller for oss fordi han scorer mye mål og strekker ut forsvaret, sier treneren Sigi Schmid til Mlsoccer.com.

Treneren mener at Zlatan har spilt godt med lignende spillere før, og han har tro på at de to får god kjemi på banen.

Det blir uansett vanskelig for Schmid å sette Kamara ut av laget. Han scoret hat trick i Norges treningskamp mot Australia i forrige uke.

– Kult å få han på laget

Litt lenger bak på banen spiller tidligere RBK-spiller Jørgen Skjelvik. Han er fornøyd med at han får nok en skandinaver på laget.

– Jeg har ikke noen relasjon til han fra før, men jeg har fulgt med karrièren hans. Det er en fantastisk spiller og person, så det blir kult å få han med på laget, sier Skjelvik til Expressen.

LA Galaxy bekrefter på sin hjemmeside av svensken skal trene med sin nye klubb allerede fredag, og at han er tilgjengelig for lokaloppgjøret mot Los Angeles FC allerede lørdag.

Overgangen fra Manchester United ble klar forrige helg.

– Etter å ha spilt i Europa, vunnet 33 titler, spilt for de beste lagene i verden og mot de beste spillerne verden, ville jeg til USA. Jeg vil at mennesker der borte skal like måten jeg spiller på, og jeg vil vinne. Jeg valgte Galaxy for å gjøre det, sa Ibrahimovic til LA Times.