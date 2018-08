Zlatan nekter å spille på kunstgress – står over kamp

Tesla-rekkevidde til under halve prisen. For godt til å være sant?

Saken oppdateres.

Los Angeles Galaxy må greie seg uten Zlatan Ibrahimovic i helgens bortekamp mot Seattle Sounders i MLS. Årsaken er at oppgjøret spilles på kunstgress.

Tidligere i uken sa Ibrahimovic at han velger å stå over visse kamper. Ifølge avisen Los Angeles Times er lørdagens møte med Sounders en av dem.

I likhet med flere andre MLS-klubber spiller Seattle-laget hjemmekampene sine på kunstgress. Det er et underlag Ibrahimovic har lite til overs for.

Går RBK, Molde og Sarpsborg videre i Europa? Dette sier ekspertene

– Alle baner med kunstgress er dårlige for meg. Det er ergerlig at vi spiller visse kamper på kunstgress. Fotball ble ikke skapt for å bli spilt på kunstgress, sa spissveteranen.

Om hans motvilje mot underlaget skyldes frykt for å pådra seg en ny alvorlig skade, sa ikke Ibrahimovic noe om.

– Inntil videre har jeg stått over kamper på kunstgress. Unntaket var et kort innhopp (18 minutter) i Portland, og det var det verste kunstgresset jeg noensinne har spilt på.

I april i fjor røk 36-åringen korsbåndet i det ene kneet i en europaligakamp for Manchester United på Old Trafford. Etter en vellykket operasjon i USA var han ute i syv måneder før han gjorde comeback.

Ibrahimovic avsluttet kontrakten med United i mars. Rett etterpå gikk han i gang med sitt nye fotballiv i MLS. I LA Galaxy spiller han med nordmennene Ola Kamara og Jørgen Skjelvik.

