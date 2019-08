Rosenborg havnet tidlig under mot Stabæk på Lerkendal. Bortelaget satset på kontringer, men RBK tok mer og mer kontroll på kampen utover i 1. omgang. Hjemmelaget fikk totalt femten hjørnespark. To av dem resulterte i mål, det ene etter at det ble dømt straffespark. De behøvde likevel en strålende redning av André Hansen for å sikre seieren. Keeperen får også best på vår børs.