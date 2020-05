Slik oppsummerer lærerne over to måneder med hjemmeskole

Det sier Marianne Strand-Udnæseth, lederen av Sunn Idrett.

Hun sikter til alle henvendelsene som organisasjonen får, den som ble innlemmet i Nif fra 1. januar og skal være et hjelpemiddel for 55 særforbund.

35-åringen forteller at det kommer opp mot ti henvendelser i uken, og det ser ut til å ta seg opp nå når Sunn Idrett henvender seg bredere. Tidligere var det fire idretter som sto bak.

Og ikke minst ble det også lettere for mange å ta kontakt da det i 2015 ble åpnet for chat og mulighet til å være anonym. Mange lurer også på noe via telefonsamtaler og mail.

– Det kan være fortvilte foreldre som ser at ungdommen sliter med mat og kropp og trenere som er bekymret, men ikke vet helt hvordan de skal gå frem. Eller det kan være unge utøvere som tar kontakt på vegne av seg selv, som trenger noen å snakke med.

Lederen forteller bekymrede lagvenninner, helsesøstre på idrettsgymnas og fastleger som vanligvis ikke jobber så mye med dette temaet. De ønsker råd og hjelp.

Henger igjen i gammel treningskultur

Strand-Udnæseth blir fra tid til annen overrasket over enkelte henvendelser.

– Jeg slutter aldri å bli sjokkert. Selv om vi føler at vi er veldig på god vei og har mye på stell i Norge, er det enkelte trenere som ikke er så godt oppdatert skoleringsmessig. De henger igjen i sin egen treningskultur på 80-90-tallet.

– Hva tenker du på?

– Når du er 14 år og treneren setter deg i badstue slik at du skal gå ned i vekt, da er det kortslutning.

Strand-Udnæseth trekker også frem foreldre som ønsker å kjøpe nye ski til barnet sitt og er bestemt på en vektgrense på skiene slik at barna må gå ned noen kilo for å passe inn.

Kommentarer om kropp er dessuten noe unge mennesker kan oppleve, og det gjelder begge kjønn.

– Det er veldig mange kommentarer på kropp, også blant gutter i idretter som fotball og ishockey. Spillerne blir bedt om å gå ned i vekt eller få mer muskler. Andre opplever å bli pådyttet en kostholdsplan, som et hint.

– Er vi i Norge blåøyde og tror at vi alltid har de rette holdningene, mye bedre enn det vi hører fra utlandet?

– Det er fortsatt mye å ta tak i, selv om jeg opplever at mange forbund virkelig jobber med dette temaet. Det jeg synes er litt betryggende er at folk flest begynner å bli mer oppmerksomme og bevisste. Flere reagerer på dårlig treneradferd og tar kontakt med oss, sier Strand-Udnæseth.

Hun legger til at det fortsatt er noen miljøer og kulturer som er tungrodde, vanskelig å snu.

Hva er en god rollemodell?

Sunn Idrett hadde digital konferanse onsdag kveld. Toppidrettssjef Tore Øvrebø, psykiater Finn Skårderud, tidligere aktive Øystein Pettersen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen var noen av dem som deltok.

Uhrenholdt Jacobsen er en rollemodellene som Sunn Idrett mener er viktig. Betydningen av gode forbilder i idretten var tema for konferansen.

Det Strand-Udnæseth mener er viktig for de unge, er at vi alle er rollemodeller.

– Som foreldre og trenere har vi stor påvirkningskraft, og vi ønsker også å nå de der ute i breddeidretten. Som foreldre kan vi ikke si noe, og gjøre noe helt annet selv.

Hun synes debatten om hvordan vi påvirker ungdommen vår er viktig. Hvor kommer press, og forventninger fra?

– Kanskje trenere og foreldre bidrar til et prestasjonsjag, uten å være helt klar over det? Mange bidrar til at ungdomsidretten profesjonaliseres. Da er det viktig å vite at de unge må gå en utviklingstrapp. Vi må snakke mer om at det skal være forskjell mellom en ung utøver i vekst og utvikling, og en utøver på et høyt internasjonalt nivå som har trent 15–20 år lenger. Gjør vi ikke det, risikerer vi at ungdommen tyner vekt og trener seg i hjel.