125 millioner fra Røkke skal skape nye idrettshelter – får med seg Johaug, Bjørgen, Svindal og prinsesse Märtha Louise i styret

OLYMPIATOPPEN: Kjell Inge Røkke bidrar gjennom sine selskaper 125 millioner kroner i en stiftelse som skal jobbe for og fremme paraidretten i Norge.

Therese Johaug, Marit Bjørgen, Kjell Inge Røkke, Aksel Lund Svindal og prinsesse Märtha Louise er blant styremedlemmene av styret i den nyopprettede Stiftelsen VI.

Tidligere smører for skilandslaget, Knut Nystad blir daglig leder i stiftelsen.

– VI skal bidra til at funksjonshemmede får samme muligheter som funksjonsfriske til å prestere og leve fullverdige liv, sier Akers konsernsjef, Øyvind Eriksen til Aftenposten.

Han sier at det i dag er slik at funksjonshemmede gjennomgående har lavere mestringstro, dårligere integrering og selvfølelse enn funksjonsfriske.

Han mener idrett er et av virkemidlene som kan gjøre noe med det.

– Målet er at stiftelsens arbeid skal bidra til økt selvtillit og mestringstro, og at det igjen gir seg utslag i høyere utdanning, sysselsetting og samfunnsengasjement også for funksjonshemmede i Norge.

Investeringsselskapet TRG Holding stiller med 25 millioner kroner i grunnkapital. Ti Aker-selskaper skal de neste fem årene bidra med 2 millioner kroner hver i året.

Marit Bjørgen blir både ambassadør og styremedlem i stiftelsen.

– Jeg har drevet med toppidrett i mange år og vet hva som kreves, ikke minst av støtteapparat rundt. Vi skal jobbe med å gi funksjonshemmede de samme mulighetene som funksjonsfriske har i dag, sier Bjørgen.

Mange vet ikke om mulighetene

Bjørnar Erikstad var flaggbærer for den norske troppen i Rio for to år siden. Han håper det nye initiativet skal være med å løfte paraidretten i Norge til det neste nivået.

– Oppmerksomhet er viktig, for det er mange yngre som ikke vet at de kan drive med idrett, sier seileren.

Bordtennisspiller Aida Dahlen har både VM-sølv og EM-gull. Hun håper satsingen vil gi henne muligheten til å både trene og reise mer for å bli enda bedre.

– Vi driver jo med den idretten vi elsker. Det er fantastisk å få vist det frem til enda flere, sier hun.

Skal doble antallet medaljekandidater

Cato Zahl Pedersen sier at et mål er å doble antallet medaljekandidater i Paralympics.

Det skal først og fremst skje gjennom kunnskapsutvikling i paratoppidretten, profesjonalisere oppfølgingen av landslagene i regi av Olympiatoppen, gjennom toppidrettsstipender til parautøvere og utviklingsprosjekter i prioriterte paralympiske særidretter.

– Dette er mektig og stort for en som har jobbet i ti år med å selge inn ideen om at Paralympics kan bli enda bedre med bedre rammebetingelser og større oppmerksomhet, sier han.

Med økt oppmerksomhet håper Olympiatoppen at det skal bli flere funksjonshemmede som blir med i idretten, og at det dermed skal bli flere talenter som kan hevde seg i toppen internasjonalt.