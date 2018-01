Hva skjer når vi spør en astrolog, en kunstner og et medium om hva 2018 vil bringe?

42 russere krever at OL-utestengelsen blir omgjort

Åpner for å droppe stopperkjøp

IOC utsetter OL-frist for Nord-Korea

42 russere krever at OL-utestengelsen blir omgjort

Saken oppdateres.

Langrennsløperne Maxim Vylegzjanin, Aleksandr Legkov, Jevgenij Belov, Aleksej Petukhov og Jevgenija Sjapovalova er blant de 42 utøverne.

Det er Idrettens voldgiftsrett (CAS) som i en pressemelding tirsdag rapporterer om antallet klager.

Utøverne ble av Den internasjonale olympiske komité (IOC) dømt for å ha brutt dopingreglene under OL i Sotsji i 2014. Utøverne ble diskvalifisert fra Sotsji-lekene og mistet alle medaljer.

I tillegg ble russerne utestengt fra alle fremtidige OL.

CAS opplyser at det er blitt opprettet egne saker for hver enkelt av de 42 utøverne.

– For øyeblikket ventes det at CAS vil komme med en endelig dom i hver enkelt sak innen 31. januar, opplyser idrettsdomstolen i Lausanne.

Systematisk juks

Russland er dømt for systematisk dopingjuks under OL på hjemmebane i 2014.

– Jeg håper at CAS bestemmer seg for noe annet enn IOC, sa russernes trener Markus Cramer til norske medier under Tour de Ski.

– For Legkov er det viktigst at han får beholde gullmedaljen fra Sotsji. Det er viktigere enn en eventuell deltakelse i Pyeongchang. I mellomtiden legger han ned masse trening. Det er lenge siden jeg har sett ham så sterk som han var i høst. Alle de utestengte utøverne er i trening, men det er ikke lett å holde motivasjonen oppe i en situasjon som dette, understreket Kramer.

Skrapemerker

Legkov vant individuelt gull og stafettsølv under lekene på hjemmebane. Hovedfunnet var at Legkovs prøveflasker fra Sotsji-lekene hadde skrapemerker på seg. Det mener IOC er et bevis på at de er blitt åpnet og tuklet med flere ganger.

– To av flaskene viser merker som indikerer at de blitt åpnet. Det bekrefter at utøveren har vært involvert i dopingbedrageriet, står det i dokumentasjonen til IOC.

Mutko anker også

Også Russlands visestatsminister Vitalij Mutko anker til CAS etter å ha blitt utestengt fra alle fremtidige OL. Det bekrefter CAS.

Mutko var russisk idrettsminister under Sotsji-OL og dermed den øverste ansvarlige for det IOC mener var et dopingprogram organisert og finansiert på myndighetsnivå.

Mutko ble utestengt da IOC-styret kom med sin avgjørelse i saken rundt det statsstøttede russiske dopingprogrammet i starten av desember.

I motsetning til de russiske idrettsutøverne som har anket utestengelsene sine til CAS vil ikke Mutkos sak bli hastevurdert før OL i Sør-Korea. CAS informerte om at Mutko ikke har bedt om en raskere avgjørelse.