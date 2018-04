Atle tapte 7 millioner på pengespill. Dette var hans råd i møtet med kulturministeren

Saken oppdateres.

Det var hjerteskjærende historier som kulturministeren ble fortalt da hun møtte Spillavhengighet Norge.

Atle Vestvik gamblet bort 7 millioner kroner før han fikk hjelp med å få orden på livet. Nå er han styremedlem i organisasjonen.

En annen som fortalte sin rystende historie til kulturministeren er Unni Bergsvenkerud, som i dag er styreleder i Spillavhengighet Norge. Mannen hennes misbrukte kort og identitet for å opprette lån i hennes navn. Han var hjemme hele dagen og spilte, mens hun ble sittende igjen med en gjeldsordning på 1,5 millioner.

– Det blir så massivt

Begge har fortalt sine historier i media, og nå ønsket de å fortelle dem direkte til Trine Skei Grande.

– Det gjør sterkt inntrykk å høre historier om hvilke konsekvenser spillavhengighet kan forårsake, både for den enkelte og for de pårørende, sier Grande.

Atle Vestvik synes det er fint å kunne dele historien sin.

– Vi hadde et helt supert møte med positiv dialog. At ministeren får høre historiene våre på en direkte måte, tror jeg er veldig viktig, sier han.

Vestvik har flere råd til politikerne. Han mener at det fremover blir viktig å begrense tilgangen til spill. Norsk Tipping og Rikstoto har i dag et spillmonopol, men stadig flere nordmenn spiller hos utenlandske selskaper via nettet.

Han mener også at spillreklamen er for massiv, siden de utenlandske selskapene i dag sikrer seg reklameplass på norske kanaler som sendes fra utlandet. Dessuten er tilgangen på kreditt stor, og også her pumpes det ut reklame fra diverse banker.

– Man får det slengt i trynet hele tiden. Det blir så massivt med all denne reklamen for pengespill og kreditt, sier Vestvik.

Lett tilgang til kreditt

Trine Skei Grande svarer slik på spørsmålet om hva som er de viktigste tiltakene som må gjennomføres for at det skal bli færre som sliter med pengespill:

– De viktigste tiltakene er å føre en ansvarlig pengespillpolitikk, og at de som har problemer med pengespill får tilstrekkelig hjelp og oppfølging. I møtet med de spillavhengige slo det meg at det er en utfordring at spilleavhengige har lett tilgang til kreditt. Det er mulig det er vanskelig å gjøre noe med dette, men jeg ønsker å ha en dialog med finansnæringen om dette, sier Grande.

– Regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer har som hovedmål at færrest mulig skal ha problemer med spill, at kunnskap om spill og spilleproblemer skal økes og deles, og at problematisk spilleatferd skal identifiseres og behandles så tidlig som mulig, fortsetter hun.

Grandes eget parti, Venstre, har tidligere tatt til orde for en oppløsning av spillmonopolet, og at det ville vært bedre om utenlandske spillselskaper ble gjort mer stuerene og at de på linje med Norsk Tipping bidrar med overskuddspenger til det norske samfunnet.

Men som regjeringsmedlem er Grande tydelig på at spillmonopolet kommer til å bestå.

– Jeløyerklæringa fastslår at regjeringen vil videreføre enerettsmodellen, og jeg forholder meg til dette. Regjeringen vil føre en politikk som legger til grunn det sosiale ansvaret og hensynet til de spillavhengige, samtidig som den vektlegger behovet for endring som følge av teknologisk utvikling, sier hun.

Hjelpetilbudetet varierer

Spillavhengighet Norge er opptatt av at de som sliter med gambling skal få et bedre tilbud enn i dag. Organisasjonen vet om flere tilfeller av selvmord, og nylig fortalte Anne Bolsø om sin eks-samboer som tok sitt eget liv etter å ha spilt bort store summer.

– Problemet i dag er at behandlingstilbudet er så forskjellig ut fra hvor man bor, sier Atle Vestvik.

– Jeg håper at de tiltakene som er varslet i handlingsplanen mot spillproblemer vil bidra til å gjøre tilbudet til spillavhengige bedre i fremtiden, sier kulturminister Grande.

Mot IP-blokkering, for reklamestans

Kulturdepartementet har også gitt sine svar til forslaget fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen (Ap) og Geir Jørgen Bekkevold (KrF) om en mer ansvarlig spillpolitikk.

Forslaget inneholdt åtte punkter, og et av forslagene er å stanse pengespill hos uregulerte spillselskaper ved å blokkere nettsidene deres. Grande og regjeringen er imot en slik IP-blokkering. Her foreslår regjeringen i stedet at spillere som går inn på slike sider får et varsel om at spilltilbudet ikke har norsk tillatelse.

Et annet viktig punkt for Ap og KrF er å stanse spillreklamen som sendes på Discovery- og MTG-kanalene (Max, TV3 med flere). Her er svaret at departemntet arbeider med å stanse markedsføring av uregulerte pengespill på de utenlandske kanalene som rettes mot det norske markedet.

Klarer regjeringen å stanse denne reklamen, kan det faktisk bety mindre reklame fra Norsk Tipping og Rikstoto.

– Dersom slik markedsføring blir stoppet, vil konkurransesituasjonen for de regulerte aktørene i Norge også kunne endre seg. Dette vil igjen kunne medføre at disse aktørene bør redusere omfanget av egen markedsføring, skriver Trine Skei Grande i sitt svar.