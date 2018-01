Charlotte Kalla reagerer sterkt på avliving av hunder i OL-landet: – Skremmende

Saken oppdateres.

Den svenske langrennsløperen Charlotte Kalla, som er en av Marit Bjørgens argeste konkurrenter, er rystet.

Hun synes det er forferdelig å se en video som viser hvordan hundene har det i sine trange bur, og måten de behandles på.

Det er den svenske avisen Expressen som har vært i Sør Korea på reportasje, landet som skal arrangere de neste olympiske vinterleker fra 9. februar.

– Jeg visste ikke om dette. Det er skremmende, sier en rystet medaljekandidat i OL.

Har ikke tenkt over hundeholdet

I likhet med mange andre utøvere har hun ikke tenkt spesielt over at Sør-Korea er en hundespisende nasjon. Hun synes det er forferdelig å se hvor ille dyrene har det.

Expressen har vært i Sør Korea og intervjuet blant andre en kvinne som jobber i organisasjonen Save Korean Dogs. Hun forteller at hunder blir behandlet på verste sett, svært brutalt, før de blir mat på middagsbordene og restaurantene.

Hun opplyser også at myndighetene prøver å skjule at det finnes restauranter som har hund som delikatesse, og at flere av spisestedene ble stengt forrige gang Sør Korea hadde OL. Det var i Seoul i 1988.

Det samme tror hun vil skje nå.

Søkelys fra internasjonale medier

Den britiske avisen Independent har laget flere reportasjer om det samme temaet. Der kommer det frem at OL-verten har 17.000 gårder med det formål å ale opp og deretter avlive hunder for matproduksjon.

Det kritikerne først og fremst reagerer på er den måten hundene behandles på, og at avlivingen er så grusom.

Det er laget flere videoer der man ser syke og svake dyr med sår.

Hvert år avlives omtrent 2,5 millioner hunder bare i Sør Korea, men en rekke andre land i Asia har den samme praksisen.

Det finnes egne hundekjøttfestivaler, og som Nam Kan i Save Korean Dogs sier til Expressen:

– Dette er et helvete for hunder.

Hun har selv bidratt til å redde flere av dem, ikke minst de som klarer å rømme fra hundefarmene, fordi det rustne buret går i stykker.

Turister blir også advart fordi noe hundekjøtt serveres som kylling.

Har IOC kjennskap til dette?

Mangeårig IOC-veteran Gerhard Heiberg, som er blitt æresmedlem, skjønner godt at folk reagerer på praksisen i Sør Korea. Han gjør det selv.

– I 2003 ble jeg valgt til formann i evalueringskommisjonen for lekene i 2010. En av finalistene den gangen var Pyeongchang. Da fikk jeg mange henvendelser om dette med hunder og hadde også flere møter med dem som protesterte. Vi fikk høre at dyr drepes på bestialsk måte. Det vi fant ut, var at det aller beste er at det settes søkelys på dette temaet. Da kan vi kanskje håpe på en endring, sier Heiberg til Aftenposten.

Nå ble ikke Sør Korea valgt den gangen, men skal ha lekene i 2018.

I en rekke medier skrives det om praksisen når det gjelder å spise hunder, som i mange andre nasjoner er kjæledyr.

Heiberg opplyser til Aftenposten at det foran hvert eneste OL er noen som berettiget reagerer.

Han forteller om urbefolkningen som følte seg fordrevet i Canada, og at de hadde sine reservater som de måtte flytte fra. I fjellene som skulle utbygges levde også ånder, ble det sagt.

Foran Sotsji var det snakk om utsatte snøleoparder og villhunder.

Foran OL i Nagano var utsatte hønsehauker på agendaen.

– Var det også protester i forkant av at Norge ble tildelt OL i 1994?

– Ja, så absolutt. Jeg tror jeg fikk hundre brev om dagen når det gjelder hvalfangsten, ikke minst fra USA, som hadde store innsigelser.

Heiberg forteller at IOC tar alle disse sakene alvorlig og snakker med de enkelte lands myndigheter. IOC mener at slike leker kan få en positiv betydning ved at det blir publisitet rundt på menneskerettigheter og dyrehold, at og det ikke ville blitt noe bedre dersom en nasjon hadde blitt stoppet på grunn av dette.

– Mange medier er opptatt av det som skjer i Sør Korea nå, og det er fint. Jeg har selv snakket med flere organisasjoner der. Jeg mener at oppmerksomhet kan komme til å få en betydning, sier Heiberg.

– Det er flere OL i Asia i årene som kommer, både i Tokyo og Beijing. Hunder og også katter som mat forekommer jo også der?

– Ja, men det er fra Sør Korea vi har fått flest henvendelser og protester når det gjelder bikkjer.