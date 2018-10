Derfor nekter Norge å sende dopingkontrollører til Tokyo-OL

Saken oppdateres.

Grunnen er at Antidoping Norge verken er fornøyd med arbeidsvilkårene for kontrollørene eller måten testingen blir gjort på.

– Vi er opptatt av kvaliteten på kontrollarbeidet og å sørge for at det gjøres på en sikker og god måte for utøverne. Da mener vi at man må etterspørre kompetente kontrollører og være villig til å legge ressurser i det, på samme måte som man gjør med dommere og andre funksjonærer i internasjonale idrettsarrangementer, sier daglig leder Anders Solheim til TV 2 og fortsetter:

– Og så langt har det ikke skjedd. Da må noen si ifra og stå på prinsippene. Det har vi valgt å gjøre i forbindelse med OL i 2018. Den linjen har vi tenkt å kjøre videre i 2020. Inntil det endres, så har vi ikke tenkt å sende kontrollører.

Antidoping Norge reagerer på at ordningen i OL i stor grad er basert på frivillighet.

Det er også avslørt kritikkverdige forhold under prøvetaking både under 2016-lekene i Rio og i Pyeongchang tidligere i år.

