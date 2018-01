Dette glansbildet kan ødelegge for Trondheim

Her er Sagosens triks for å få sine franske venner til å gi Norge-hjelp

Saken oppdateres.

TV-bildene av en suveren Johannes Klæbo, som vant lørdagens sprint foran Emil Iversen, matchet selv Tour de Ski-etappene fra Lenzerheide i skiidyll.

Helgas renn i Planica var god reklame for skisporten, men ikke minst god reklame for – nettopp Planica, som er eneste konkurrent til Trondheim om å få ski-VM i 2023.

Planica har gått på tre nederlag, Trondheim bare ett. Dette er fjerde gangen slovenerne søker, og objektivt sett er det ingen tungtveiende argumenter for å skvise slovenerne nok en gang. Alt tyder på at både Planica og Trondheim får hvert sitt VM – enten i 2023 eller i 2025. Spørsmålet er bare hvem som skal få det først.

Under avstemningen i Cancún i Mexico for snart to år siden vant tyske Oberstdorf suverent. Byen som i helga huset VM i skiflyging fikk 11 stemmer. Trondheim fikk fire, mens Planica måtte nøye seg med to.

Slik jeg forstår det, er det nå rundt femti prosent sjanse for at VM havner i Trondheim i 2023. Jeg tror Planica har et fortrinn hos noen beslutningstakere, rett og slett fordi de har søkt flest ganger. Oberstdorf fikk også VM til slutt, etter å ha prøvd fem ganger på rad. Både Trondheim og Planica er dyktige arrangører med lange tradisjoner. Ingen er i tvil om at begge vil levere et godt ski-VM.

Et annet argument er at alle anlegg er ferdig utbygd i Planica. I Trondheim gjenstår mye før Granåsen ser ut slik det skal gjøre under VM.

Trønderne kan peke på at hvis Planica får VM i 2023, vil tre alpebyer på rad arrangere mesterskapet: Seefeld i 2019, Oberstdorf i 2021 og deretter Planica. Dette kan være et argument for at Trondheim får mesterskapet først. Samtidig har det ikke akkurat manglet på mesterskap i de nordiske landene de siste årene, med Oslo i 2011, Falun i 2015 og Lahti i fjor.

Nå skal vi ikke overvurdere betydning av prikkfrie skirenn, tidvis i påskesol, i den slovenske alpedalen denne helga. Av de 17 medlemmene i FIS Council, de som skal avgjøre saken under FIS-kongressen i Hellas 17. mai, var det nok svært få som fulgte helgas verdenscup i langrenn. Noen var på plass i Oberstdorf under skiflygings-VM, andre fulgte alpinstjernene i Kitzbühel og Cortina, mens de fleste trolig holdt seg hjemme og tenkte mest på det som skal skje i Sør-Korea om et par uker. Om noen av dem som var hjemme fulgte vintersport på TV, tror jeg de fleste valgte hopp eller alpint fremfor langrenn.

Mange av beslutningstakerne i FIS Council har nok allerede bestemt seg, men for dem som fortsatt sitter på gjerdet kan glansbildet av Johannes Høsflot Klæbo fra lørdagens sprint, med de mektige slovenske alpene som kulisse, bidra til at stemmen havner i Planicas favør, om de to byene for øvrig står relativt likt. Slik blir Trondheims verdenscuparrangement i mars viktig. Det blir siste mulighet for å vise anlegget fra sin beste side.

Uansett tror jeg det er viktig at både dem som jobber tettest for å få ski-VM hit til byen, det trønderske publikumet og hele norsk skisport bør være innstilt på at Trondheim kan bli nødt til å gå på nok en søknadsrunde. Skulle Planica gå seirende ut av årets VM-kamp, må trønderne være rause nok til både å ha forståelse og unne Slovenia mesterskapet, samt ha kraft nok til å gyve løs på en ny toårsperiode.

Derfor er det brede engasjementet som nå er igangsatt viktig, som for eksempel konseptet «Early Birds», der morgenfriske trimmere samles rundt om i Trøndelag grytidlig en dag i måneden. Det er ikke slik at disse morgenøktene i Meråker, Melhus, Steinkjer eller Klæbu sikrer VM-stemmer til Trondheim, men det skaper et engasjement som blir helt avgjørende den dagen Trondheim faktisk får mesterskapet, og det gjør veien enklere om Granåsen må vente helt frem til 2025.

Vi har sett Planica arrangere hopprenn i årevis. Nå har de også vist at de kan arrangere langrenn, selv om publikumsfremmøtet godt kunne ha vært større. Det vil ikke være noen krise om Trondheim skulle tape for en slik verdig konkurrent under kongressen i Hellas. Skandalen kommer først om VM skulle glippe også i 2025. Da kommer spørsmålene både fra andre mesterskapssugne byer i Norge, samt om VM-komiteen har jobbet godt nok.

Men slik jeg forstår det, kommer det ikke til å skje. Planica og Trondheim får hvert sitt ski-VM. Spørsmålet er bare i hvilken rekkefølge.

Vi tar gjerne imot VM til Granåsen i 2023, men jeg tror ikke vi har vondt av å vente ytterligere to år heller, om det skulle bli resultatet.