FIS-presidentens uttalelser skapte sterke reaksjoner. Slik svarer han på kritikken.

Den 75-årige sveitseren er skisportens mektigste mann og æresmedlem i IOC, men han er beryktet for verbalt å skyte fra hoften.

Det skapte storm da han tok til orde for å legge OL til diktaturer «som ikke trenger å spørre folket».

Beklagelsen var imidlertid gjemt i 11. avsnitt av en velkomsthilsen foran alle FIS-verdensmesterskapene den nærmeste tiden.

– Nylig dukket en sak opp i sveitsisk presse med flere kontroversielle utsagn tillagt meg. Først og fremst vil jeg be om unnskyldning. Disse kommentarene var ikke ment å tas bokstavelig, men det ble ikke klart i saken. Jeg tar fullt ansvar for misforståelsen og er lei for at det stjal oppmerksomhet fra våre utøvere som deltar i VM, skrev han.

Kasper er selv på plass i alpin-VM i Åre, et sted som håper å bli vert for vinter-OL i 2026 i samarbeid med blant andre hovedsøker Stockholm.

Det er i et intervju med den sveitsiske avisen Tages-Anzeiger, der han får mange kritiske spørsmål og holder en ironisk tone i flere av sine svar, at Kasper kommer med sine kontroversielle uttalelser. Han ytrer at OL er blitt for stort for at europeiske demokratier skal arrangere dem.

Vakte sterke reaksjoner

Gerhard Heiberg sa tirsdag at han knapt kunne forstå uttalelsene som kom fra Kasper, og sier at han på ingen måte forsvarer de.

– Det er i alle fall ikke IOCs politikk. Det kan jeg garantere. Tvert imot. Vi har vært veldig opptatt av å få arrangere leker i Vest-Europa, og der er det så vidt jeg vet ingen diktaturer, sier han litt ironisk.

– Det høres ut som om Kasper mener at det er mer fritt frem i diktaturer, og at man da slipper å ta hensyn. Det er ikke IOCs politikk i det hele tatt.

Også Hans B. Skaset, tidligere president i Norges idrettsforbund, ble sjokkert da han leste uttalelsene.

– Dette er hårreisende. Jeg fatter ikke at han vil avsløre seg slik. Det er hans grunntanker, sier Skaset, om 75-åringen som har vært i FIS fra slutten av 90-tallet.

En IOC-talsperson sier til den tyske avisen Frankfurter Allgemeine at Kaspers synspunkter er hans egne og ikke deles av OL-komiteen.

Ikke Qatar

Kasper, som i intervjuet også avslører seg som klimaskeptiker, var medlem i IOC da Beijing ble tildelt vinterlekene i 2022. Han får spørsmål om det ikke er noen grense for hvilke land som kan tildeles OL.

– Jeg vil ikke reise til land og investere i deres skianlegg samtidig som folket sulter. Der trekker jeg grensen. Om Qatar søker OL i morgen, vil jeg være mot det, sier han.

Tages-Anzeiger spør om det betyr at han er kritisk til forbundene i fotball, håndball og sykling som har avholdt eller skal holde sine VM i Qatar.

– Jeg driver ikke med politikk. I Qatar er det ganske enkelt slik at det er for mye sand i forhold til snø.

