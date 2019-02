FIS-presidentens uttalelser vekker avsky: – Går det ikke an å få kastet den mannen?

Ishockeypappa frykter at små idretter må lide for høye bompengepriser

President Gian-Franco Kasper i Det internasjonale skiforbundet (FIS) får mange til å steile med sine uttalelser.

– Det er lettere for oss å arrangere OL i diktaturer. Da må vi heller ikke bruke tid på miljøbevegelsen, sier han i et intervju i den sveitiske avisen Tages-Anzeiger.

Uttalelsene fra sveitseren har skapt sterke reaksjoner. I Tyskland har flere idrettsledere gått ut og sagt at de tar avstand fra det FIS-presidenten sier.

– Skandale. Går det ikke an å få kastet den mannen? sier Jan Åge Fjørtoft om presidenten som har sittet som øverste leder i FIS i en årrekke, og som også er medlem av styret i IOC.

– Uttalelsene er en skam, fortsetter Fjørtoft, som har vært rådgiver for Linda Helleland, visepresident i WADA (Verdens antidopingbyrå), de siste par årene, og skal være det til hennes periode er omme ut året.

Kan miste troverdighet

Han kjenner igjen holdningen fra mange internasjonale idrettstopper.

– Spørsmålet jeg stilte i en tweet er: Når kommer vi dit at politikere, TV-selskaper, sponsorer og andre idrettsledere sier at nok er nok?

– Hvis slike mennesker ikke snart kommer seg bort fra idretten, mister den all troverdighet. Og hvis troverdigheten blir borte, mister denne folkebevegelsen som idretten er finansiering og politisk «kred» som den er helt avhengig av, sier Fjørtoft.

Han er i likhet med mange andre Aftenposten har snakket med, svært opprørt. For Kasper sier også i det samme, lange intervjuet at han mener IOC-ikke har vært innblandet i doping - og at det samme gjelder russerne.

– Kasper er verdens beste til å si dumme ting. Og det som er problemet nå, når han sier at spesielt vinter-OL er lettest å arrangere i diktaturer, er at vinter-OL på et eller annet tidspunkt kommer til å dø ut.

– Idretten er truet

Fjørtoft mener at uten troverdighet, er det den skjebnen som venter.

– Andre idrettsledere og de som bestemmer må på et eller annet tidspunkt ta ansvar. Det er helt utrolig at Kasper får holde på, sier Fjørtoft og fortsetter:

– Og vi skjønner ikke hva som skjer. Idretten er truet på så mange områder. Når den øverste sjefen i ski sier så mye dumt, må det være slutt. Men jeg vet hvor vanskelig det er å bli kvitt de folkene.

– Hvorfor det?

– Fordi de er omgitt av folk som tenker helt likt. Hvis de hadde andre oppfatninger i starten, er de blitt skrellet av. Nå må en ny generasjon overta, typer som har verdier som det Norge, Sverige og Tyskland står for.

Ikke til å skjønne

Gerhard Heiberg kan knapt forstå at Kasper kommer med slike uttalelser.

– Jeg kjenner ham godt. Han kommer av og til med uttalelser som vi skvetter av, sier Heiberg, selv mangeårig medlem av den mektige organisasjonen, nå æresmedlem.

Han forsvarer på ingen måte uttalelsene til 75-åringen.

– Det er i alle fall ikke IOCs politikk. Det kan jeg garantere. Tvert imot. Vi har vært veldig opptatt av å få arrangere leker i Vest-Europa, og der er det så vidt jeg vet ingen diktaturer, sier han litt ironisk.

– Det høres ut som om Kasper mener at det er mer fritt frem i diktaturer, og at man da slipper å ta hensyn. Det er ikke IOCs politikk i det hele tatt.

Fokus på miljø

Når det gjelder klimautfordringene, vet Heiberg at nettopp det har vært et viktig tema for IOC i De olympiske leker, helt siden OL på Lillehammer i 1994.

– Jeg tror heldigvis ikke det er så mange andre som tenker i Kaspers baner, sier Heiberg.

Hans B. Skaset, formann i IOC for de syv vinterolympiske idrettene, ble sjokkert da han leste intervjuet.

– Dette er hårreisende. Jeg fatter ikke at han vil avsløre seg slik. Det er hans grunntanker, sier Skaset, som har vært i FIS fra slutten av 90-tallet.

Når det gjelder klimatrusselen forstår Skaset at Kasper tror han må komme med positive uttalelser om klima. Men at han ikke tror på klimatrusselen, mener Skaset ikke er til å fatte.

– Han kan spare seg å komme med nedvurdering av all forskning. Det er drøyt. Han kommer til å bli æresmedlem hos klimaskeptikerne, sier Skaset.

– Sier sitt

Anders Selliaas, som driver nettstedet Idrettspolitikk.no, er også opprørt.

– Det at Kasper ikke tar klimautfordringen på alvor og mener at bare diktaturer bør arrangere OL, sier sitt, mener han.

Selliaas sier videre at det å hevde at det ikke finnes beviser for doping i Russland, bare er sprøyt.

– Flere og flere forbund begynner nå å utestenge utøvere. Skiskytterforbundet som var verst i klassen, har nå fått øynene opp og begynt å utestenge utøver.

Selliaas mener i likhet med Heiberg, Fjørtoft og Skaset at det ikke er første gang FIS-sjefen sier noe som er helt bak mål:

– Han var raskt ute i Johaug-saken og sa at hun burde straffes hardere, helt uten belegg, og han har sammenlignet behandlingen av Russland med Holocaust.

Det siste måtte Kasper beklage.