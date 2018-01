Idrettsgallaen: Ba om å få gå OL sammen med Petter Northug

Saken oppdateres.

Lørdag feiret idrettsfamilien seg selv med en storslått galla på Hamar. I det TV-sendte arrangementet satte Johannes Høsflot Klæbo umiddelbart tonen da han både spøkte med og skrøt av Petter Northug.

Den unge trønderen var på scenen da han ble kåret til årets gjennombrudd. Under takketalen tok han på seg en skyggelue med et helt spesielt budskap. Les mer om det lengre nede i saken.

Warholm med hattrick

Karsten Warholm ble idrettsgallens store vinner og tok med seg hele tre priser i kategoriene «Utøvernes pris», «Årets mannlige utøver » og «Årets navn».

- Jeg har selv sittet hjemme og sett på idrettsgallen. Da har jeg drømt om dette. Jeg vil takke treneren min og kjæresten min. Hun får aldri se meg, men det er kanskje derfor forholdet holder, spøkteWarholm.

Han takket også familien og idretts-Norge.

- Jeg har ikke fått betalt for å si dette, men som god sunnmøring vil jeg forhandle meg frem til en bedre avtale neste år, lo han før han gikk av scenen.

Da han entret scenen for å motta den tredje og siste prisen benyttet han også sjansen til å gi landslagstrener i fotball, Lars Lagerbäck et tilbud.

- Det er vel her de kaller et hattrick, Lagerback. Du skal bare vite at jeg er ledig fra neste sesong, lo han.

Drillo fikk årets hederspris:- Synes nesten jeg har fortjent det

Egil «Drillo» Olsen ble tildelt årets hederspris. Treneren har trent det norske herrelandslaget i fotball gjennom to perioder og ledet landslaget til VM i både 1994 og i 1998.

75-åringen var tydelig overrasket da han tok imot prisen i Hamar OL-amfi lørdag kveld.

– Jeg liker å være forberedt på ting. Det var jeg til de grader ikke nå. Jeg hadde skjønt det om jeg fikk prisen på 90-tallet, spøkte han.

Før han gikk ned benyttet den vanligvis så beskjedne prisvinneren anledningen til å skryte litt av seg selv.

- Jeg har vært heldig å få være med på veldig mye i norsk landslagsfotball. Skal jeg være helt ærlig så synes jeg kanskje til og med at jeg har fortjent det, sa Drillo til overdøvende jubel.

– Make Northug Great Again

Johannes Høsflot Klæbo ble kåret til årets gjennombrudd. Han benyttet takketalen sin til å snakke om lagkamerat Petter Northug.

– Det er en til som jeg kunne tenkt meg å rette en liten takk til. Det er en som har inspirert meg i mange år, og som har vist at han kan gå fort på ski. Jeg håper at vi kan gå sammen i en OL-sprint, eller OL-stafett, fortsatte prisvinneren.

Langrennsløperen tok så på seg en caps med påskriften «Make Northug Great Again» før han gratulerte Northug med dagen.

Disse var nominert til prisen «Årets gjennombrudd».

Espen Andersen - Kombinert, Susanne Andersen - Sykkel, Felix Baldauf - Bryting, Sander Berge - Fotball, Johannes Høsflot Klæbo - Langrenn, Håvard Holmefjord Lorentzen - Skøyter.

Rørt Bjørgen:- Stolt og ydmyk

Langrennsdronning Marit Bjørgen stakk av med prisen «Årets kvinnelige utøver.» Hun var tydelig rørt og hadde tårer i øynene da hun gav sin takketale etter utdelingen.

– Tusen hjertelig takk. Jeg er veldig ydmyk og stolt over å kunne stå her å motta denne prisen. Det er ti år siden jeg fikk min første pris på idrettsgallen, men jeg er like stolt over å stå her i dag, sa Bjørgen.

Bjørgen vant prisen i konkurranse med noen av Norges fremste idrettsutøvere. Disse var nominerte:

Marianne Andersen - Orientering, Marit Bjørgen - langrenn, Grace Bullen - bryting, Maiken Caspersen Falla - langrenn, Ada Hegerberg - Fotball, Johanne Killi - freeski, Silje Norendal - snowboard, Kristin Julianne Vollstad - kickboksing.

Dette er årets lag

Herrelandslaget i håndball stakk av med seieren i kategorien «Årets lag» etter å blant annet ha tatt VM-sølv i Frankrike.

– Jeg vil takke alle som har gjort og gjør det mulig at vi skal prestere sammen, sa landslagssjef Christian Berge fra Paris.

Landslagskaptein Bjarte Myrhol naturligvis svært fornøyd da han uttalte seg på vegne av laget etter prisutdelingen.

– Jeg vil takke de gutta som er her. Det er utrolig at vi faktisk får en sånn pris. For ti år siden satt vi på tribunen på rad 577 og var der som gjester, og hadde en drøm om å være der som alle de andre flotte idrettsutøverne. Nå har vi fått det. Tusen takk, gutta, sa han.

Disse lagene var nominerte:

Håndballandslaget, menn, Håndballandslaget, kvinner, Stafettlaget, langrenn, kvinner, Stafettlaget, langrenn, menn, Stafettlaget, orientering, menn.

Terje Våg ble årets ildsjel

73 år gamle Terje Våg ble tildelt prisen «Årets ildsjel» under lørdagens idrettsgalla.

Veteranen fra Snåsa benyttet sjansen til å takke alle utøverne han har jobbet sammen med gjennom årenes løp.

- Dette er en stor overraskelse. Jeg vil også takke de som har støttet meg, både i lokalmiljøet og i kretsen. Takk til alle nåværende og tidligere aktive, sier Våg.

Skarstein årets kvinnelige funksjonshemmede utøver

Birgit Skarstein ble kåret til årets kvinnelige funksjonshemmede utøver. Hun benyttet anledningen til å takke alle støttespillerne hennes.

- I år har jeg sendt ut 123 takkekort til de som har vært med å hjulpet meg. Det sier mye om hvor mange som hjelper meg, sa hun og fortsatte:

– Jeg vil takke trenerne mine, Olympiatoppen og roforbundet for den utrolige prestasjonskulturen som finnes der.

Bjørnstad:- Man blir aldri best alene

Svømmeren Andreas Bjørnstad ble kåret til «Årets mannlige funksjonshemmede utøver».

– Jeg vil takke juryen som har valgt meg frem blant såpass sterke navn. Selv om jeg driver med individuell idrett så blir man aldri best alene, sa Bjørnstad før han takket alle trenerne sine, Olympiatoppen, vennene sine og familien.

Disse var nominert i kategorien sammen med Bjørnstad.

Eirik Bye - Langrenn, Nils-Erik Ulset - Skiskyting/langrenn, Adam Ismael Wenham - Svømming.

– Gleden må ikke gå tapt mellom reiseregninger og vinflasker

Leif Olav Alnes er treneren til Karsten Warholm. Han ble kåret til årets trener. Han har opplevd stor suksess sammen med utøveren fra Ulsteinvik som vant VM-gull på 400 meter hekk under sommerens VM i London.

- Folk spør jo ofte om hva en god trener er. I denne sammenhengen er en god trener en som blir tatt bilde av sammen med en god utøver, ler Alnes.

Alnes takket hele familien Warholm og familien sin fordi de har gitt han lov til å bruke så mye tid på idretten sin.

Avslutningsvis sendte han en oppfordring til organisasjonene som styrer idretts-Norge.

- Vi må passe på å aldri miste idrettsgleden. Den må aldri gå tapt, verken i vinflasker eller reiseregninger, sier treneren til slutt.

Disse var nominerte:

Leif Olav Alnes - Friidrett, Christian Berge - Håndball, Åge Hareide - Fotball, Thorir Hergeirsson - Håndball, Roar Hjelmeset - Langrenn, Gjert Ingebrigtsen - Friidrett.