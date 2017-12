Frem til nå har de fleste russerne nektet. Nå erkjenner skøytehelten: – Alt er ikke fiksjon

Bekymret for å bli dumpet? Da kan sjansen være større for at det faktisk skjer

Tidligere idrettspresident: – Sjokkert over at pengebruken har tatt så til de grader av

Saken oppdateres.

Fredag var Skobrev blant ytterligere elleve russere som ble diskvalifisert fra Sotsji-OL i 2014 og utestengt fra alle fremtidige OL. Hittil har i alt 43 utøvere blitt straffet for å ha deltatt i det russiske dopingjukset.

Mange innen russisk idrett har benektet dopinganklagene, men Skobrev innrømmer at ikke alt kan ha gått helt etter boken under vinterlekene på hjemmebane.

– Jeg tror ikke alt er fiksjoner og fantasier fra Grigorij Rodtsjenkov, sier 34-åringen i et intervju til Sport-Express, ifølge VG.

– Det skjedde noe ekstraordinært i Sotsji, og det har russiske myndigheter allerede innrømmet. Og hvis alt hadde vært sant fra vår side, så hadde ikke en rekke ledere måttet gå av. Så hvorfor bedra oss selv?

Benekter å ha levert rene prøver

Rodtsjenkov er mannen som var ansvarlig for dopinglaboratoriet under OL i Sotsji. Samme mann har også vært leder for laboratoriet i Moskva.

Dette er mannen som har varslet om alt som har foregått i russisk idrett. Han har fortalt om hvordan man under OL i Sotsji smuglet rene urinprøver inn i laboratoriet, hvordan man på forhånd hadde avlagt rene prøver, som man byttet med urene prøver under OL.

Her kan du lese mer om hva som foregikk under OL i Sotsji.

Skobrev kjenner seg derimot ikke igjen i omfanget Rodtsjenkov har fortalt om. Han mener det er grunnløst å anklage «80-90 idrettsfolk» og stempler det som «absurd» og «latterlig».

Selv benekter skøyteløperen at han leverte inn rene urinprøver i den hensikt at de skulle brukes for å bytte ut prøver tatt under Sotsji-OL.

– Hvor kommer alt dette fra?

Skobrev, som tok bronse og sølv under OL i Vancouver i 2010, tror altså ikke at det er en konspirasjonsteori mot Russland. Det må være en grunn til at man har havnet i den situasjonen man har gjort, mener han.

– I noen av prøvene stemmer ikke DNAet overens med utøverens. I noen er det mye salt, andre prøver har skraper i seg. Hvor kommer alt dette fra? Jeg skjønner bare ikke hvordan det er mulig, sier Skobrev.

Russland er som kjent utestengt fra OL på grunn av disse bevisene.

(AFTENPOSTEN/NTB)