Fremmer forslag om gratis idrettstilbud for barn og unge: – Vil gjøre det enklere for flere å delta

Saken oppdateres.

«Kostnadene ved barn og unges deltagelse i idrett må reduseres slik at alle kan delta i idrett uavhengig av økonomisk status», er grunntanken i forslaget til Trøndelag Idrettskrets.

De vil at alle barn og unge skal få bruke idrettsanleggene i Norge vederlagsfritt, og dermed tvinge totalprisen for å drive idrett ned.

Gratis bruk av anlegg har de allerede begynt med i egen krets.

– Spesielt i Sør-Trøndelag er det begynt – og vi har hatt gratis leie i Trondheim i flere år allerede, sier nestleder i Trøndelag idrettskrets, May Romundstad.

I Trøndelag har man løst det ved hjelp av at de nye gymsalene som er tilknyttet skoler er større, slik at de kan få plass til flere idretter på kveldstid – i tillegg til at de blir brukt til skole på dagtid.

Offentlig kompensasjon

For å hindre at de som har egne anlegg skal bli tapere i dette skal de kompenseres. Håpet er at kommunene og staten kan komme inn og dekke opp de tapte utgiftene for eierne av anleggene.

– I fotball og langrenn, for eksempel, har man som regel egne anlegg som finansieres gjennom leie. De vil da havne i konkurranse mot gratis anlegg. Da må det offentlige inn og kompensere, forklarer Romundstad.

Trøndelag Idrettskrets håper dette skal være med å senke barrierene for å være med i idretten.

– Sammen med forslaget om å senke minstesatsen på årlig kontingent er dette et ledd i å få ned barrierene for å delta i idretten. Det vil gjøre det enklere for flest mulig å delta uavhengig av økonomi, avslutter nestlederen i Trøndelag idrettskrets.

Idrettstinget blir avholdt hvert fjerde år. Sist var i 2015 og i år skal tinget avholdes 24–26 mai.

Hvis hele tinget slutter seg til forslaget, vil idrettsstyret jobbe videre for å få det til å bli en realitet på høyere hold.

Ber det kommunale ta regningen

Jan Bøhler (Ap) er både stortingsrepresentant og delegat fra Grorud IL til kretstinget i Oslo idrettskrets. Han har presentert de samme tankene i sin krets.

– Det siste forslaget om gratis bruk av anlegg er viktig. Det er det som betyr mest av forslagene, sier Bøhler, etter å ha tatt en titt på forslagene.

Han håper at et forslag kan føre til at flere helårsanlegg vil legge til rette for barn og unge.

– Det må også gjelde hele året. Det er store forskjeller på anlegg på sommeren og vinteren. Jeg er positiv.

Politikeren mener at det kommunale må ta sin del av regningen.

– Det er nok veldig forskjellig fra kommune til kommune. Kommunene som ikke bidrar nok i dag må stille opp. Jeg håper det kan bli et samarbeid mellom stat og kommunene, sier Oslo-mannen.

– Kjempeproblem

Bøhler har med egne øyne sett hvor mange familier på Oslo øst som sliter med å betale for sine yngste.

– Det er et kjempeproblem at det koster for mye å drive med idrett. I Grorud har vi 50–100 barn og unge som vi vet ikke kan betale for seg. Da er det fare for frafall i grupper som vi trenger å beholde i idretten, sier Bøhler.

– Jeg synes også det burde vært en kampsak for Norges idrettsforbund å lage et fond for dem som ikke kan betale for seg, hvor idrettsforbundet kan få tilskudd fra staten til å utjevne sosiale forskjeller, fortsetter han.

Norges idrettsforbund vil på generell basis ikke uttale seg om forslag før det har vært oppe på tinget.

– Vi ønsker at forslaget gjennomgår en demokratisk prosess. Det vil si idrettsstyrebehandling og eventuelt tingforslag før NIF kommenterer innkomne forslag til tinget, har NIFs kommunikasjonsansvarlig Finn Aagaard tidligere uttalt.

– Det er komplisert

Børre Rognlien satt som idrettspresident frem til 2015. Han var selv opptatt av å få bremset de galopperende prisene i barneidretten. Han liker forslaget, men tror det kan bli litt vanskelig.

– Det er komplisert. For det er en del idrettsanlegg som er private, og man kan ikke forlange at de private anleggene skal være gratis, sier 74 år gamle Rognlien, som ifølge seg selv både er pensjonist og selvstendig næringsdrivende.

Rognlien gikk av som Idrettspresident på Idrettstinget i 2015. Den gang brukte han sin avskjedstale til å gå grundig inn på de økonomiske utfordringene i barneidretten.

– Det jeg anmodet om da var at det i hvert fall bør være gratis for barn og lave priser for ungdom i alle kommunale anlegg. Så kan det være normale priser for voksne, sier Rognlien.

Det er nå fire år siden Rognlien kom med sin appell mot pengebruken og profesjonaliseringen av barneidretten. Han er klar på at man må få klubbene til å gå foran.

Den tidligere Idrettspresidenten drar frem eksempelet som han også brukte i 2015 – om en idrettsklubb som tok med seg ungdommer i 13–14 års alderen på treningsleir til Alpene.

– Det er på klubbnivå pengene brukes – og der ligger utfordringen. Her må man oppfordre til måtehold. Blant annet må man ikke profesjonalisere tilbudene, man må ha et tilbud alle kan være med på. Hvis man gjør dette kan man også få kommunal støtte hvis man søker om det, fortsetter Rognlien.