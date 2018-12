Fengselsdommene oppheves for Nummeropplysninga-toppene

Her får Kari Trondheim kommunes frivillighetspris

Kvinner utsatt for vold i Trondheim

Tobb står dypt inne i et byggeprosjekt av svært useriøs karakter

To biler trafikkulykke på E6 i Verdal

Den imponerende sesongstarten har gitt Røthe et vanskelig valg

Hun er alt idretten ønsker seg: – Jeg tenkte at det er nå eller kanskje aldri

Her er den nitriste Norge-børsen etter EM-nedturen

Sterke reaksjoner etter idrettstoppenes møte: – For en gjeng med feiginger!

Hun er alt idretten ønsker seg: – Jeg tenkte at det er nå eller kanskje aldri

Hun er alt idretten ønsker seg: – Jeg tenkte at det er nå eller kanskje aldri

Her er den nitriste Norge-børsen etter EM-nedturen

Saken oppdateres.

27-åringen er den nye daglig lederen i det nye Brettforbundet. Heretter er det over og ut med Norges Snowboardforbund, som har slått seg sammen med skateboard og surfing.

Sardarian er alt det idretten ønsker seg: Ung, kvinne og en ledertype.

Selv er hun stolt over tradisjonen i det særforbundet hun har jobbet for i noen år – Norges Snowboardforbund. Der er det nettopp unge, dyktige kvinner som er dyrket frem til å ta på seg lederoppgaver. Alle forgjengerne har vært kvinner, på pluss/minus 30 år.

En bevisst linje

Ola Keul, som har vært president i Snowboardforbundet i mange år og nå fortsetter som sjef i sammenslutningen, mener denne satsingen er helt bevisst.

– Og det viser bare at det er feil å si at det er umulig å finne kvinner som vil ta slike lederjobber. Vi har historie for å våge å satse på yngre ledere, og det å tørre og gi ansvar tidlig. Alle organisasjoner som ønsker å forbli relevant må ha ledere som representerer mangfoldet i organisasjonen. Vi må gjenspeile de aktive og medlemsmassen, sier Keul.

Bijora Sardarian Født: 2.1.1991 Kommer fra: Drøbak, foreldrene er fra Armenia Bosatt: Drøbak Sivilstand: Samboer Idrett: Drevet med basket, svømming og snowboard.

Likte best egenstyrt aktivitet

Selv har Sardarian drevet med snowboard, men aldri kjørt aktivt eller vært medlem av noen klubb.

– Jeg likte egenorganisering, forteller 27-åringen, som satset på svømming hjemme i Drøbak. Og litt basket. Foreldrene, opprinnelig fra Armenia, var veldig sportsinteressert og bidro som trenere og lagledere.

Hun begynte etter hvert på Norges idrettshøgskole (NIH), på studiet Sport Management. Da kom forståelsen og kunnskapen om hvordan det er å være leder i idretten. Dette hadde hun lyst til.

FÅTT MED DEG DENNE? Før hatet hun det: Her har Torunn Brandt nettopp løpt 17 mil i strekk

Avanserte fort

I studietiden fikk hun praksis i Snowboardforbundet, så ble hun engasjert som ansvarlig for de frivillige og deretter leder av ulike prosjekter.

Da jobben som klubb- og breddeansvarlig dukket opp, ble hun førstevalget der. Det samme skjedde da forbundet trengte en ny generalsekretær. Sardarian opplyser at hun har hatt et syvårsperspektiv med tanke på å skulle bli leder, men nå skjedde det tidligere.

– Jeg tenkte at det er nå eller kanskje aldri.

Hun betegnes som visjonær, analytisk og inkluderende av president Ola Keul i Brettforbundet.

– Bijora er en over gjennomsnittlig dedikert brettkjører og en idretts- og organisasjonsfaglig nerd, sier presidenten.

Det var totalt 32 søkere til stillingen som generalsekretær. Hun ble enstemmig innstilt.

Tidligere generalsekretærer i Snowboardforbundet: Anne Karin Kolstad Annika Johnson Dagfrid Forberg Lisa Marie Watson Bijora Sardarian

Har penger og gode utøvere

Brettforbundet får høye kommersielle inntekter og omtrent 50 prosent av den totale omsetningen kommer fra sponsorer.

Det er midler som gjør at forbundet kan skape aktivitet for alle. Omsetning er på 19,5 millioner.

I siste OL hadde Snowboardforbundet med fire aktive. Det endte med fire fjerdeplasser.

– Målet er å jobbe godt sportslig silk at Marcus Kleveland, Silje Norendal og de andre kan komme seg på pallen, sier Keul.