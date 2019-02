UP håper du kan gjøre opp fartsboten med Vipps på stedet

Hun får ansvaret for å utvikle 900-millionersprosjektet i Granåsen

Saken oppdateres.

Mona Åsgård har fått ansvaret med å utvikle og modernisere anlegget i Granåsen, hun overtar rollen fra Geir Paulsen, som i januar gikk over i ny jobb.

Det kom frem i en pressemelding fra Trondheim kommune torsdag.

– Jeg føler meg privilegert og ydmyk som får jobbe med Granåsen fremover. Det er spennende å få være med på å skape et mer helhetlig anlegg for idrett, aktivitet og kultur som befolkningen føler et sterkt eierskap til, sier Mona Åsgård.

Hun har de siste årene vært prosjektutvikler ved utbyggingsenheten i Trondheim kommune, en jobb hun har hatt siden 2014.

Åsgård flyttet fra Bergen til Trondheim i 1991, for å studere ved NTNU.

Ikke ukjent terreng

Granåsen er ikke et ukjent sted for den nye lederen. Siden sommeren 2017 har Åsgård vært sterkt involvert i arbeidet i Granåsen, og har ledet prosjektene «Granåsen som nullutslippsområde» og «Energiløsninger for Granåsen hverdagsanlegg».

Utbyggingen av Granåsen har pågått i flere år, og planen for et miljøvennlig helårsanlegg er godt i gang.

– Hovedutfordringene er knyttet til gamle anlegg og systemer. Utbyggingen blir en gyllen anledning til å etablere nye helhetlige løsninger, som gjør det enkelt og miljøvennlig å drifte Granåsen både i hverdagen og under arrangement, sier den nye lederen i pressemeldingen.

Miljøperspektivet har vært svært viktig under planleggingen av utbyggelsen. De nye løypene tar utganspunkt i den eksisterende traseen.

Mens dagens stadionløyper er bratte, vil den nye traseen mot de mindre hoppbakkene innenfor Litjåsen by på et flatere parti. En ny sløyfe på fire kilometer skal også gjøre anlegget mer tilgjengelig for barn, eldre og funksjonshemmede.

Tøff kamp om jobben

Kommunaldirektør for kultur og næring, Ola By Rise, har ledet jakten på Geir Paulsens erstatter.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass en ny leder i et viktig utbyggingsprosjekt som pågår for fult og må holde retning og framdrift. Mona Åsgård har levert en svært god jobb som konsituert i stillingen, sier Rise.

Utbyggingen i Granåsen er en sentral del av Trondheims VM-søknad.

Under bystyrets behandling av utbyggingen av Granåsen i 2017, ble det stipulert en kostnadsramme på 86,5 millioner kroner. Beregnet totalkostnad for hele Granåsen-utbyggingen er på 900 millioner kroner.

Kommunen hadde planlagt å bruke 300 millioner på hoppbakken i Granåsen, men rådmann, Morten Wolden, fortalte til Adresseavisen i fjor at kostadene kan bli 200 millioner kroner dyrere.