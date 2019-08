Idrettsjurist mener Johaug ikke bør få Egebergs Ærespris: – Ikke mulig å forene med en dopingdom

Falt pladask for ideen: Ap-politiker vil bruke over én million kroner på ungdommen

Da Therese Johaug søndag løp inn til et suverent gull på 10.000 meter under NM i friidrett, mente speaker i Hamar at hun måtte ha lagt inn en sterk søknad til å vinne Egebergs Ærespris.

Den høythengende prisen gis til utøvere som har gjort det sterkt i to eller flere idretter, og der er det lite å utsette på Johaugs 2019-år: I vinter tok langrennsløperen tre individuelle gull og stafettsølv i ski-VM og søndag fikk hun altså NM-gull i friidrett.

Egebergs Ærespris Prisen ble stiftet av Ferdinand Egeberg i 1919 for å fremme allsidig idrett. Den deles ut til en idrettsutøver som har vist fremragende prestasjoner i én idrettsgren og utmerket seg i én eller flere andre. Prisvinneren skal være en god rollemodell for idrettens grunnverdier. Særforbundene i Norges idrettsforbund nominerer kandidater i mars. Utøvere må være nominert av to eller flere forbund for å kunne vinne. I komiteen sitter Børre Rognlien, Brit Pettersen Tofte og Odd-Roar Thorsen. Kilde: Idrettsforbundet

Med priser til Astrid Uhrenholdt Jacobsen (2015), Odd-Bjørn Hjelmeset (2012) og Kristin Størmer Steira (2011) har også juryen vist at de vet å sette pris på langrennsløpere som drar på seg løpeskoene.

Johaug løp et av historiens raskeste løp i friidretts-NM. Hun mener selv hun kunne klart VM-kravet.

– Burde være selvforklarende

Den bør likevel ikke gå til Johaug, mener Robin-Mackenzie Robinson. Juristen, som er en av Norges fremste eksperter på idrettsjus, mener dopingdommen hennes er uforenelig med en utmerkelse som Egebergs Ærespris.

– Det burde være selvforklarende at det ikke er mulig å forene en dopingdom med en ærespris når det er mer enn sportslige kriterier som vektlegges, sier han.

Den høythengende prisen deles ut på bakgrunn av flere kriterier. I tillegg til at utøveren skal ha gjort det bra i mer enn én idrett, må vedkommende også «være en god rollemodell for idrettens grunnverdier».

Skiløpere med Egebergs Ærespris Disse har fått æresprisen etter prestasjoner på ski og i friidrett: 2015: Astrid Uhrenholdt Jacobsen 2012: Odd-Bjørn Hjelmeset 2011: Kristin Størmer Steira 1992: Ingrid Kristiansen 1987: Oddvar Brå 1965: Ole Ellefsæter 1962: Magnar Lundemo 1960: Reidar Andreassen 1952: Hallgeir Brenden 1949: Martin Stokken 1946: Godtfred Stokken 1939: Arne Larsen 1935: Bjarne Bryntesen 1929: Reidar Jørgensen 1922: Ole Reistad Kilde: Store norske leksikon

Hvis hun blir nominert av skiforbundet og friidrettsforbundet, mener Mackenzie-Robinson at priskomiteen bør gjøre som Skiforeningen gjorde i 2016. Da valgte de å ikke gi Holmenkollmedaljen til Martin Johnsrud Sundby på grunn av dopingdommen mot ham.

For å bli nominert til Egebergs Ærespris må utøvere ha prestert i verdenstoppen i sin hovedidrett og på nasjonalt høyt nivå i minst én annen idrett. Deretter må de nomineres av minst to særforbund innen fristen i mars. Først da blir det aktuelt for komitéleder Børre Rognlien og hans kolleger å vurdere om vedkommende skal få prisen.

– Det er klart at Johaug definitivt er sportslig kvalifisert i sin hovedidrett, og med å vinne NM-gull med en sånn tid, så vil hun være en seriøs kandidat hvis hun blir foreslått, sier han etter søndagens NM-gull.

Uhrenholdt Jacobsen vant sist: – Det er kanskje den største utmerkelsen jeg har fått.

Tror ikke dopingsaken blir avgjørende

Han understreker at han ikke snakker på vegne av hele komiteen. Rognlien mener det er en stor forskjell på om en utøver er blitt dømt for å bryte dopingbestemmelsene med forsett, altså med viten og vilje, eller ikke.

– Therese har vært utestengt for uaktsomhet, og har sonet ferdig. Jeg tror ikke dette spørsmålet vil avgjøre saken. Men jeg vil ikke foregripe noe, og først må hun bli foreslått av de aktuelle særforbund. Og det vil alltid være et spørsmål om hvilke andre som blir foreslått, sier han.

Hvorvidt hun gjorde det med vilje eller ikke, mener derimot Mackenzie-Robinson er irrelevant.

– Saken kunne vært verre. Det kunne vært tale om bevisst doping, men det var ikke tilfelle i Johaug-saken. Til syvende og sist er hun dopingdømt og da er det vel ingen god grunn til å gjøre noe annet enn det Skiforeningens styre gjorde med Sundbys nominasjon til Holmenkollmedaljen, mener han.

– Et forbilde for barn og unge

Johaugs manager, Jørn Ernst, ønsker ikke å kommentere Mackenzie-Robinsons uttalelser.

– Det blir opp til juryen i Egebergs Ærespris å bedømme, etter sine gjeldende kriterier, om Therese eventuelt fortjener en slik pris, skriver han i en SMS.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland mener Johaug er en «selvskreven kandidat» til å få den prestisjetunge utmerkelsen.

– Det er min personlige mening. Therese Johaug er en god rollemodell for utøvere på alle mulige måter. Idrettsprestasjonene hennes er upåklagelige. Så har jeg forståelse for at det vekker følelser hos mange at hun har vært utestengt med en dopingdom, men jeg velger å tro at hun er et forbilde for veldige mange barn og unge, sier Aukland og legger til:

– Gjennom sin historie har hun kanskje også satt et fokus på viktigheten av antidopingarbeid og rutiner rundt det. Jeg er overbevist om at mange nåværende og kommende utøvere har lært mye av saken.

Les hele uttalelsen til jurist Robin Mackenzie-Robinson:

«At idrettsprestasjonene er enorme både med ski og joggesko på beina er det vel liten tvil om. Hun er fortsatt dopingdømt. Det blir ikke borte uansett hvor mye det norske skipublikumet skulle ønske det. Saken kunne vært verre. Det kunne vært tale om bevisst doping, men det var ikke tilfelle i Johaug-saken. Til syvende og sist er hun dopingdømt og da er det vel ingen god grunn til å gjøre noe annet enn det Skiforeningens styre gjorde med Sundbys nominasjon til Holmenkollmedaljen? Nemlig å droppe å gi henne prisen skulle hun bli nominert. Det burde være selvforklarende at det ikke er mulig å forene en dopingdom med en ærespris når det er mer enn sportslige kriterier som vektlegges. Det finnes trolig nok av gode rollemodeller med solide resultater i flere idretter som ikke er dopingdømt.»