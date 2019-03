Idrettstoppen falt på skitur og lå hjelpeløs i snøen: - Det var fortvilt. Jeg ante ikke hva jeg skulle gjøre

TRONDHEIM: Søndagsturen på fjellet ble dramatisk for organisasjonssjef i Trøndelag idrettskrets, Kjell Bjarne Helland. Fredag skulle han egentlig gått Birkebeinerrennet på ski for aller første gang. I stedet venter han på en MR-undersøkelse for å få svar på om hamstringen i høyre lår er avrevet.