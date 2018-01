Idrettstoppene stengte infomøte: Hva er det som er så skummelt?

Her trener RBKs «unge Vidic» med sine nye lagkompiser for første gang

Saken oppdateres.

GARDERMOEN: I halv fem-tida onsdag ettermiddag satt jeg i en sofagruppe utenfor de mange konferanserommene på Radisson Blu-hotellet på Gardermoen. Ved siden av meg var to andre journalister, en fra Aftenposten og en fra VG.

De valgte idrettslederne satt i et rom for seg selv. Informasjonsmøtet, som idrettsstyret kalte det, var stengt for pressen. Det skjer altså etter at toppene i norsk idrett i snart to år er blitt sterkt kritisert for manglende åpenhet.

Jeg spør meg hva de egentlig har lært av debatten, og jeg spør meg også hva som er så skummelt med å slippe pressen inn, slik at vi kan følge debatten og fortelle alle dem som driver med idrett i Norge hvilke holdninger de folkevalgte har.

Men slik ble det altså ikke. Idrettslederne svarte i stedet på spørsmål etter at møtet var avsluttet, og da kom det frem at det finnes både kretser og særforbund som ønsker et ekstraordinært ting. Sannsynligvis er ikke antallet som vil ha et lederskifte tilstrekkelig til at det vil bli gjennomført.

Signalene Tom Tvedt har sendt ut, tyder på at han ikke har noen planer om å gå av. Senest i et intervju med NTB, som ble publisert i en rekke nettaviser onsdag, poengterer Tvedt at han er valgt for fire år. Han sier også at ingen presidenter har sittet lenger enn én periode siden 2004.

På den måten har han lagt løpet. Tvedt har nok forstått at et gjenvalgt vil være utopi, men han ønsker å tviholde på makta frem mot mai neste år.

I det samme NTB-intervjuet sier Tvedt at han ikke legger skjul på at det ikke var dette han og styret trodde de takket ja til da de ble valgt. «Jeg sa «ja» for å bruke tid på alt annet, nemlig ny aktivitet, nye idretter og utvikle norsk idrett. Og det mener jeg vi har klart i tillegg.»

Her ligger egentlig essensen i hvorfor jeg mener et skifte må på plass, så raskt som mulig. Min holdning er at Tom Tvedt og hans styre har havnet så langt ut i grøfta at det er umulig å gjenskape tilliten blant folket. Noe er selvforskyldt, andre uheldige saker har Tvedt ingen eller mindre ansvar for. Men uansett er det han som står på toppen og blir symbolet på krisen.

Alt det gode som skjer i norsk idrett blir skyggelagt av en ledelse som har tatt en rekke svake valg og hatt en underlig måte å kommunisere på. Jeg frykter dette vil fortsette helt til en ny ledelse er på plass.

Idrettsledelsen ser ikke ut til å tenke slik, og dermed blir dette en øvelse i seigpining frem til tinget i mai neste år. Den nyvalgte lederen i Trøndelag Idrettskrets, Tore Rømo, reflekterer grundig rundt situasjonen og holdt et innlegg bak de lukkede dørene onsdag ettermiddag. Rømo tenker slik: Tiden frem til et ekstraordinært ting blir gjennomført, til et nytt styre kommer på plass, blir så lang at det ikke er verdt å sette i gang en dyr og arbeidskrevende prosess. Hans innstilling er derfor å gå videre med det sittende styret.

Det er til å forstå, men jeg er uenig. På grunn av situasjonen norsk idrett har havnet i, tror jeg behovet for en snuoperasjon er så stort og et signal om endring vil ha så stor betydning at en slik omfattende prosess burde ha blitt igangsatt. Det til tross for at det både koster penger og skaper mye ekstraarbeid. Jeg mener idretten ikke har råd til å la være.

Med en ny kurs kunne de neste ukene ha handlet om alt det positive som blir gjort i norsk idrett.

Deriblant de mange gullmedaljene som norske utøvere kommer til å hente hjem fra Sør-Korea neste måned.

Og ikke en idrettsledelse som blir jaget fra skanse til skanse mens de tviholder på posisjoner frem til tinget i mai 2019.