Kaggestad vil kutte ut OL som mesterskap

Saken oppdateres.

TV 2-kommentator Johan Kaggestad mener det er IOC som burde utestenges fra OL. Men aller helst ser han at OL kuttes som mesterskap.

Kaggestad sa til NTB tidligere i desember at han hadde håpet Den internasjonale olympiske komité (IOC) gikk hardere til verks og utestengte russiske utøvere helt på grunn av dopingsaken. Russiske utøver får fortsatt delta i OL, bare ikke under russisk flagg.

Til VG fredag sier Kaggestad at det er komiteen som burde utestenges.

– Utøvere går mest for seg selv, så dette er ingen hard straff. Men kanskje det rett og slett er IOC som burde utestenges fra OL, på grunn av manglende action. I doping er det mediene og politiet som sørger for at det iblant blir ryddet opp, ikke IOC. Nei, IOC burde utestenges fra OL, mener han.

Kaggestad har i 17 år arbeidet for Olympiatoppen og de fleste landslag, og har selv vært til stede under flere OL.

– Jeg tror faktisk idretten er best tjent med å kutte ut OL som mesterskap. Det i Rio var en parodi, det samme med Sotsji. Et OL er ekstremt nasjonalistisk, prestisjen er enorm – og så har du korrupsjonen, sier han.