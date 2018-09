Kravene til Russland har vært klokkeklare. Nå bekrefter WADA at de mykner opp egne retningslinjer

Idrettspresidenten: – Vi kan ikke kritisere fotball for at de driver godt

Saken oppdateres.

Fredag kom nyheten om at den såkalte Compliance Review Committee’s anbefaler at Det internasjonale antidopingbyrået WADA tar det russiske antidopingbyrået, RUSADA inn i varmen igjen etter utestengelsen i 2015.

I løpet av helgen har flere dokumenter og kommunikasjon mellom WADA og sportsdepartementet i Russland blitt lekket, og flere har reagert på at WADA har myknet opp i de absolutte kravene de har stilt. Lørdag kveld kom en ny pressemelding fra byrået.

Der bekrefter de at det som tidligere har vært absolutte krav, ikke lenger er så absolutte.

– WADA har ledet prosessen med å sikre at Russland møter kravene. Men lederskap krever også fleksibilitet. Forslagene som har kommet fram i de lekkede brevene er pragmatiske, og er nye tolkninger av veikartet for å få en endelig konklusjon rundt den store prosessen det russiske antidopingbyrået har gjennomgått de siste to årene, skriver de i pressemeldingen.

Publiserte lekkede dokumenter

I brevene som er lekket, som WADA selv har publisert lørdag kveld, kommer det frem at Russland fortsatt nekter å anerkjenne McLaren-rapporten - rapporten som avslørte intitusjonalisert doping i Russland.

Det russerne derimot har gått med på, er å følge en annen rapport, som var basert på funnene i McLaren-rapporten. I denne rapporten, utarbeidet av Samuel Schmid på oppdrag fra IOC, blir det beskrevet at det russiske dopinglaboratorier bevisst jukset med prøver.

Videre i pressemeldingen skriver WADA at alle parter ønsker det samme, nemlig et effektivt og solid antidopingsystem i Russland som sikrer at rene russiske utøvere får konkurrere igjen.

– Det kommer aldri til å bli oppnådd om det ikke er små bevegelser på begge sider, skriver WADA.

Uenighet om rekkefølgen

Dersom anbefalingen til komiteen blir fulgt, vil RUSADA bli tatt inn igjen i varmen etter 20. september. Men WADA påpeker at det innebærer at de får en kopi av databasen til det tidligere Moskva-laboratoriet og rådata via en uavhengig ekspert i løpet kort tid. Dersom det kravet ikke blir oppfylt vil Russland fortsatt være utestengt.

Den russiske sportsministeren Pavel Kolobkov skrev i et brev til WADA at Russland først skal gjeninnsettes, deretter skal WADA få tilgang til laboratoriet og dataen.

Canadiske Beckie Scott er leder av utøverkomiteen i WADA, og sitter i komiteen som anbefalte å gjeninnsette Russland. Lørdag kveld trakk hun seg fra komiteen, trolig i protest til anbefalingen.

Utestengt i tre år

RUSADA har vært utestengt fra WADA siden november i 2015, etter at den nedslående McLaren-rapporten om statsstyrt og systematisk doping i russisk idrett ble offentliggjort.

Da RUSADA ble utestengt fikk de en liste på 31 punkter de måtte oppfylle før de kunne bli gjeninnsatt. Russerne har oppfylt de fleste, men mangler fortsatt to sentrale punkter: