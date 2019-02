Kun én reklametype irriterer nordmenn like mye som pengespill

Saken oppdateres.

– Vi mener at all pengespillreklame bør forbys, også innenfor det regulerte markedet. Slik er det med alkohol og tobakk. Pengespill er like skadelig, sier Lill-Tove Bergmo i Spillavhengighet Norge.

– Vi skjønner at det er en lang vei å gå for å få det til, men som en mellomstasjon ville det ha hjulpet kjempemye om all den uregulerte reklamen ble borte, mener hun.

Spørreundersøkelse Kantar TNS har på vegne av Norsk Tipping gjennomført en spørreundersøkelse om pengespill i Norge, Sverige og Danmark. Her kommer det frem at det særlig er to typer reklamer vi nordmenn ikke kan fordra. 73 prosent synes det er altfor mye reklame for kredittkort, forbrukslån og SMS-lån. 19 prosent svarer «litt for mye». Til sammen er altså 92 prosent kritiske.

68 prosent synes det er altfor mye reklame for pengespill, mens 19 prosent svarer «litt for mye». 87 prosent av de spurte mener altså at det er for mye reklame for pengespill.

– Sterkt signal til myndighetene

Til sammenlikning er vi mindre kritiske til andre reklamer. 37 prosent sier at det er altfor mye reklame for mobil- og teleselskaper. Tallet for dagligvarer er 18 prosent, mens 12 prosent mener det er altfor mye reklame for reiser/flyselskaper.

På spørsmål om hvor man opplever at det er for mye reklame for pengespill, svarer 86 prosent TV. Og det er spesielt reklame for online kasino som skiller seg ut.

– Reklametrykket har vært høyt over lang tid. Det at også mennesker som ikke er involvert i spillavhengighet, sier ifra, sier veldig mye om hvor mye reklame det faktisk er. Dette burde også vært et sterkt signal til myndighetene om å gjøre enda sterkere grep for å få stopp på dette, sier Bergmo i Spillavhengighet Norge.

500 millioner på spill

Norsk lov sier at det kun er Norsk Tipping og Rikstoto som kan tilby og markedsføre pengespill i Norge. Derfor finner du ikke reklame for utenlandske bettingselskaper på kanaler som NRK og TV 2.

Derimot er det mange «norske» TV-kanaler som sendes med britisk lisens, og de omgår regelverket fordi det er lovene i senderlandet som gjelder. Det gjelder blant annet flere av Discovery Networks’ kanaler, deriblant Max, Eurosport og Fem.

Her pøses det ut reklamesnutter for pengespill, og da særlig online kasinospill. Kjendiser som John Carew og John Arne Riise er ambassadører for henholdsvis ComeOn og Betsson.

Så store reklamepenger er i omløp at TV 2 tidligere har utredet å starte sportskanaler i London for å selge reklameplass for hundrevis av millioner kroner til utenlandske bettingselskaper, skrev Dagens Næringsliv i november.

Espen Skoland er nordisk kommunikasjonsdirektør i Discovery Networks, som i dag håver inn på slik pengespillreklame.

– Kan du forstå at mange nordmenn mener at det er altfor mye reklame for pengespill?

– Ja, men det mange glemmer er at denne reklamen også bidrar til at vi kan lage populære norske TV-programmer som «Neste sommer», «Helt perfekt», «Ex on the Beach» og «71 grader nord». Pengespillreklamen er ikke bare viktig for oss. Den er viktig for hele den kommersielle TV-bransjen. TVNorge og TV3 henter inn en halv milliard kroner hvert år på denne typen reklame. Og vi bruker tilsvarende beløp på norske underholdningsprogrammer, svarer Skoland.

TV-lisens i Tyskland

Den norske regjeringen jobber for å bevare enerettsmodellen og å stanse den aggressive bettingreklamen fra utlandet, blant annet ved å bruke kringkastingsloven for å hindre TV-distributørene (som Get og RiksTV) fra å tilby kanaler med det som etter norsk lov er ulovlig reklame.

– Dersom denne reklamen sensureres, slik regjeringen nå foreslår, vil det gå hardt ut over en rekke norske kulturjobber. Skuespillere, TV-produsenter og scenearbeidere vil miste en viktig del av livsgrunnlaget, og norskspråklige kanaler kan forsvinne fra den norske TV-floraen, sier Skoland.

På grunn av den store usikkerheten rundt brexit i Storbritannia har Discovery søkt om lisens for en rekke av sine kanaler i Tyskland. En såkalt hard brexit vil nemlig føre til at Discovery-kanalene ikke lenger kan sende pengespillreklame til norske seere.

Dette vil imidlertid kunne fortsette fra EU-landet Tyskland, og torsdag kveld kom meldingen om at Discovery har fått innvilget en rekke TV-lisenser i Tyskland. For de norske kanalene gjelder dette Max, Fem, Vox, Eurosport Norge, Discovery Channel HD og TLC, melder Broadband TV News.