NRK-serie skaper debatt: NFF tar grep, mens TV 2-ekspert er skeptisk

Saken oppdateres.

NRKs nye dramaserie «Heimebane» er blitt en snakkis etter denne ukens première. Helena Mikkelsen, spilt av Ane Dahl Torp, blir norgeshistoriens første kvinnelige fotballtrener for menn på toppnivå.

Ikke uventet får Mikkelsen mye motstand, blant annet fra en spillergruppe frontet av John Carew, som spiller den hjemvendte utenlandsproffen. Fotballpresident Terje Svendsen sier at «kvinnelige trenere på øverste nivå i herrefotballen dessverre er mangelvare stort sett i alle land».

– NFF er i ferd med å lage et program for utvikling av kvinnelige trenertalenter, og målet er å bidra til at flere jenter og kvinner blir trenere i toppfotballen – både i klubb og på landslag, sier Svendsen.

Konkret melder han at NFF gjør følgende:

– Vi skal utvikle og etablere flere rollemodeller som kan inspirere andre jenter til å ta trenerkurs, og konkret finansierer vi kursavgifter for UEFA A og UEFA PRO etter hvert som kandidatene går videre i NFFs trenerstige. I tillegg innebærer trenerprogrammet oppfølging i hverdagen og tilrettelegging av relevant praksis, og bruk av mentorer. Vi håper dette også øker muligheten for at vi får kvinnelige trenere i Eliteserien, sier Svendsen.

Og kanskje kan Norge bli banebrytende, påpeker han.

– Det vil være et kraftfullt signal til fotballverdenen hvis vi kan bryte barrièrer her på samme måte som Likelønnsavtalen for kvinne- og herrelandslaget, sier Terje Svendsen.

Mathisen: – Skjer ikke med det første

Jesper Mathisen er mangeårig toppspiller i Start, nå fotballekspert i TV 2. Han tror ikke at vi får se en kvinnelig trener i Eliteserien riktig ennå.

– Jeg kan ikke se at det skjer med det første, nei, sier Mathisen.

– Hvorfor?

– Det har jeg ikke noe godt svar på. For vi har jo en kvinnelig statsminister, og det er daglige ledere i Brann og Rosenborg som gjør en kjempejobb. Men kvinnelig trener i Eliteserien? Jeg ser ikke noen åpenbare kandidater nå, sier TV 2-eksperten.

Han innrømmer at fotballkulturen ikke endres over natten.

– Fotballen er tung å vende. Det ser vi når det gjelder homofili. I andre bransjer står mennesker frem med legningen sin, noe vi svært sjelden ser i fotballen.

Klaveness mener det er mulig

Lise Klaveness er en av Norges mest profilerte fotballkvinner. Klaveness spilte blant annet 73 landskamper for Norge. For tiden jobber hun som advokat, men har i tillegg ofte vært å se som fotballekspert hos NRK.

– Det ville helt klart være mulig for en kvinne å ta over et eliteserielag i dag. Fotball har vært drevet lenge på kvinnesiden i Norge, minner hun om.

Likevel forstår profilen utfordringene med å være første klubb ut.

– Utfordringen er at det aldri har vært gjort før. Derfor blir det en slags «barrikadefølelse» for både spillere og trenere. Klubbene vil helst ha inn en trener som kun fokuserer på det sportslige.

Klaveness har en spesiell appell til landets fotballedere.

– Jeg håper at de med makt i fotballen ser at de har en gyllen mulighet til å gjøre en stor og viktig forandring. De tar ingen stor risiko, for de vet jo at personen er flink.

Den tidligere landslagsspilleren ønsker å se kvinner i sentrale stillinger i norsk toppfotball, og peker på at Norges Fotballforbund kan gå foran som et godt eksempel. Klaveness trekker frem både Monica Knudsen og Hege Riise som aktuelle kandidater, men erkjenner at det kan bli en stund til vi ser en kvinnelig hovedtrener i Eliteserien.

– Det er en vei å gå, men det trengs bare at én klubb gjør det for å ta et stort steg i riktig retning, sier hun entusiastisk.

Forsker: – Møtes med sterk arroganse

Gerd von der Lippe har doktorgrad i idrettssosiologi, og hun koste seg med de første episodene av «Heimebane».

– På mange måter gir nok serien et realistisk bilde av hvordan det hadde vært rundt en kvinnelig trener i Eliteserien, sier von der Lippe.

Hun bet seg merke i at den kvinnelige karakteren sa fra seg Champions League med Trondheims/Ørn for å ta over et herrelag, og at dette gjenspeiler kvinnefotballens status.

– Kvinnene i fotballen er på alle måter «det andre kjønn» fortsatt, sier forskeren.

Von der Lippe mener at kvinner i fotballen blir møtt med en sterk arroganse, og at gamle fordommer lever godt «under skogen». Hun trekker frem Ada Hegerberg, som ble kåret til årets kvinnelige spiller i Europa.

– Hegerberg ønsket noen forandringer på landslaget. Og hva skjer? Jo, hun forlater landslaget på grunn av sterk uenighet. Hva om det hadde vært den beste mannlige spilleren i Europa? Han hadde ikke måttet slutte.

Skapte overskrifter i Frankrike

I 2014 skapte portugisiske Helena Costa overskrifter i aviser over hele verden da hun ble ansatt som hovedtrener for det franske nivå to-laget Clermont Foot.

Oppholdet ble derimot av det kortvarige slaget da treneren forlot klubben etter to uker uten å si hvorfor.

– Hun er kvinne. De har en evne til å få oss til å tro på visse ting. Plutselig var hun borte. Jeg er ikke den første mannen som er blitt forlatt av en kvinne, sa klubbpresident Claude Michy da.

I ettertid har Costa tatt bladet fra munnen.

– Jeg ble hyret inn for å være et «ansikt.» Det skjedde en rekke hendelser som ingen trener ville tolerert, i tillegg til at jeg ble møtt med en total mangel på respekt og på en amatørmessig måte, sa hun til The Guardian i 2014.