Norges Skiforbund jobber for mer likestilling i internasjonal idrett. Deres kandidat til toppverv: Mann (57)

Saken oppdateres.

1 av 18.

Det er tallene som gjelder i FIS Council, som er det Internasjonale skiforbundets styre og et mektig organ i internasjonal skiidrett. Der sitter det altså 18 medlemmer. Én av dem er kvinne, svenske Jessica Lindell-Vikarby (34).

Resten er godt voksne menn.

Seeberg på vei ut

Norges Skiforbund vil gjerne bedre likestillingen i de styrende organene i internasjonal skisport. Derfor forslår de på den kommende FIS-kongressen midt i mai at det skal utarbeides regler for hvordan kvinnerepresentasjonen skal bli bedre.

FIS Council – medlemmene Slik ser sammensetningen av FIS’ høyeste styrende organ ut. Nytt FIS Council skal velges på kongressen i Hellas 18. mai. President: Gian Franco Kaspar (74), Sveits Visepresidenter: Sverre Seeberg (68), Norge Janez Kocijancic (76), Slovenia Aki Murasato (66) Japan Dexter Paine (57) USA Medlemmer: Mats Årjes (51), Sverige Andrej Bokarev (52), Russland Dean Gosper (60), Australia Alfons Hörmann (57), Tyskland Roman Kumpost (56), Tsjekkia Flavio Roda (69), Italia Eduardo Roldán (74), Spania Peter Schröcksnadel (76), Østerrike Patrick Smith (68), Canada Martti Uusitalo (46), Finland Michel Vion (58), Frankrike Jessica Lindell Vikarby (34), Sverige Dong-Bin Shin (62), Sør-Korea (for tiden suspendert)

Samtidig er Norges neste kandidat til FIS Council en 57 år gammel mann. Erik Røste har planer om å erstatte Sverre Seeberg (68) som har vært medlem av FIS-organet siden 2004. Det er nytt valg under den samme FIS-kongressen i midten av mai. Kongressen finner sted på Westin Resort. Detter ligger på Costa Navarino på Hellas’ vestkyst fra 13. til 18. mai.

Røste ser paradokset:

– Jeg forstår at noen reagerer på dette. Men i Norges Skiforbund har vi jobbet aktivt med å bedre kjønnsbalansen både nasjonalt og internasjonalt, blant annet har vi sammen med USA og Canada fremme tre forslag på FIS-kongressen i mai som skal bedre kjønnsbalansen i FIS. Norge har nær tredoblet sin kvinneandel på dem som er innstilt fra Norge for kommende periode. Vi har hatt gode prosesser på det i Norge, sier Erik Røste.

Norges skipresident mener at han er en som kan bidra til at det svært mannstunge FIS-systemet får større kvinnerepresentasjon.

– Jeg er veldig motivert til å være med til å bidra også på dette området. Norge er en stor skinasjon og vi skal ha en tydelig stemme internasjonalt som Sverre Seeberg har hatt. Noen må være villig til å ta denne kampen om bedret kjønnsbalanse fra innsiden. Det har jeg og dagens skistyre vist at vi har vært villig til å gjøre i Norge, og det har vi tenkt å bevise at vi skal gjøre internasjonalt, sier skipresidenten.

Norges Skiforbund har allerede startet et mentorprogram for å få frem flere kvinnelige ledere. Les om prosjektet her.

Internasjonal skisport blir ledet en samling menn hvor den yngste er født i 1971 og er i slutten av 40-årene. Leder for FIS Council er presidenten i FIS, Gian Franco Kasper (74).

Han har i dag med seg fire visepresidenter: Janez Kocijancic (76, Slovenia), Aki Murasato (66, Japan), Sverre Seberg (68, Norge) og Dexter Paine (57, USA).

Unntaket

Det er ett unntak i denne rekken av middelaldrende og aldrende menn. Det er den tidligere svenske alpinisten Jessica Lindell-Vikarby (34) som er det eneste kvinnelige innslaget i FIS Council. Hun kom inn i FIS Council for to år siden som utøverrepresentant.

FIS’ øverste styrende organ har 18 medlemmer, men for tiden er det kun 17 av medlemmene som har stemmerett ettersom det sørkoreanske medlemmet Dong-Bin Shin er suspendert på grunn av fengsling og korrupsjonsanklager i hjemlandet.

Norge har alltid stilt med en mann som kandidat til posisjonen i det øverste organet i FIS.

– Det hadde vært fullt mulig for Norges Skiforbund å finne en god kvinnelig kandidat til denne posisjonen. Jeg mener at Norge burde hatt langt flere kvinnelige representanter i internasjonale organisasjoner sett i lys av at vi er et land som liker å fremstille seg selv som et foregangsland når det gjelder likestilling, sier Kari Fasting.

Hun er idrettssosiolog ved Norges idrettshøgskole og har forsket på idrett og likestilling i en årrekke. Hun mener at argumenter om at det ikke finnes kvalifiserte kandidater ikke er gyldige argumenter.

Norges mann i FIS Council siden 2004 har vært den tidligere skipresidenten Sverre Seeberg. I Norge har det vært en tradisjon at presidenten i Norges Skiforbund (NSF) også har vært landets kandidat til dette vervet.

Men da Seeberg gikk av som president i skiforbundet, fortsatte han i sitt verv som visepresident i FIS. Men nå er det slutt. Og da ønsker skistyret å gå tilbake til den gamle ordningen med at skipresidenten er Norges kandidat til FIS Council.

– Er det ikke på tide at Norge stiller med en kvinnelig kandidat til denne posisjonen?

– Det har ikke jeg noen som helst mening om. Det blir feil å mene om dette, men det er sikkert mange andre som synes dette er interessant å mene noe om dette, sier Seeberg til Aftenposten.

Forslag til endring

Erik Røste har vært skipresident siden 2012 og ønsker gjenvalg når Norges Skiforbund avholder sitt ting i begynnelsen av juni. Dermed er han også Norges kandidat til FIS Council.

– Det er skistyret som innstiller Norges kandidat til FIS Council. Skistyret bestemte at de ønsket å gå tilbake til praksis om at det er den sittende skipresident som er Norges kandidat. Jeg var naturlig nok ikke med på beslutningen på dette, sier Røste.

Norsk skiidrett har de siste årene jobbet med den skjeve kjønnsfordelingen både i den hjemlige organisasjonen og internasjonalt.

– Det er derfor vi nå foreslår å endre på reglene for å bedre kjønnsbalansen internasjonalt, sier Røste.

I forslaget som blir fremmet samme med USA og Canada på FIS-kongressen i Hellas i midten av mai, er det tre punkter:

Kjønnsbalansen på FIS-kongressen må bli bedre. Land som sender mer enn en delegat må ha begge kjønn representert. (Norge sender tre til årets kongress, en mann og to kvinner)

Det skal være minst 20 prosent kvinnerepresentasjon i alle FIS-styrer , – utvalg og -komiteer.

Det skal være to utøverrepresentanter i FIS Council med fulle rettigheter. (I dag er det bare én).

– Målet må være 40 prosent, men vi tror at et krav om 20 prosent er noe som vi kan få gjennomslag for, sier Erik Røste.

Medlemslandene i FIS møtes til kongress i greske Costa Navarino i midten av mai. Da skal nye styremedlemmer velges.