Norsk Tipping har med vilje ofret 300 millioner på to år: – Det er verdt det

Norsk Tipping visste at det ville slå negativt ut i regnskapet da de høsten 2016, som første tippeselskap i verden, innførte en maksimal tapsgrense på 20.000 kroner i måneden for sine kunder.

Anslag viser at tiltaket har ført til et årlig tap på 150 millioner kroner for tippegiganten på Hamar – og til syvende og sist norsk idrett og kultur, som får pengene i tippemidler.

– Jeg tenker at det er verdt det, sier Bjørn Helge Hoffmann.

Han er fagsjef for ansvarlig spillvirksomhet i Norsk Tipping.

– Maksgrensen fører til lavere inntekter, men jeg tenker at pengene som tilfalt frivilligheten skal brukes med god samvittighet – at pengene har kommet fra mennesker som har råd til å tape disse pengene, sier Hoffmann.

Dette er funnene

Som statlig selskap har Norsk Tipping et ansvar for å ta vare på de såkalte problemspillerne og hindre at folk gambler seg fra gård og grunn. Nottingham Trent University i England har forsket på den norske maksgrensen, og her er noen av funnene:

Bare én av ti som når tapsgrensen, oppgir at de spiller videre hos utenlandsbaserte spillselskaper.

80 prosent av kundene sier at de er positive til tapsgrensen. Utvalget var på 2350 personer.

Av disse hadde 750 på et tidspunkt nådd sin egendefinerte tapsgrense (som kan være under 20.000). 73 prosent oppga at de unnlot å spille videre til tapsgrensen ble nullstilt. 10 prosent hadde ikke spilt i det hele tatt, mens 10 prosent oppga at de spilte videre hos andre selskaper.

– Hovedfunnet er uten tvil at ni av ti kunder som når tapsgrensen sin oppgir at de ikke har spilt videre hos andre selskaper, sa professor og spillforsker Mark Griffiths da han sist uke la frem tallene for styret i Norsk Tipping.

– Trenger flere hjelpetiltak

Forskerne i Nottingham mener at andre land nå bør vurdere å følge Norges eksempel og innføre universelle tapsgrenser. Samtidig mener Griffiths at de største gamblerne trenger flere hjelpetiltak enn de får i dag.

Maksgrensen er i seg selv et viktig tiltak, mener Hoffmann.

– Forskningstallene er veldig positive. Grensene virker. Selv de som går videre og spiller hos andre selskaper, har fått et signal når de har nådd maksgrensen hos oss.

– Men burde ikke tapsgrensen vært enda lavere? 20.000 i måneden er et høyt beløp?

– 20.000 er veldig mye penger, og Norsk Tipping mener ikke at folk flest har råd til å tape 20.000 i måneden. Men maksgrensen er ment som en minimumsbeskyttelse. Hos andre selskaper kan man tape millionbeløp. Derfor ønsker vi å kanalisere spillerne inn til oss, svarer han.

Maksimalgrensen til Norsk Tipping Maksimalgrensen for tap ble innført 2. oktober 2016. Tapsgrensen gjelder på tvers av alle spill hos Norsk Tipping, og den er obligatorisk.

Kunden angir sin egen totalgrense, men maksbeløpet er 20.000 kroner i måneden.

Gjennomsnittet blant de 700.000 kundene som har satt totalgrense er 4600 kroner i måneden.

60.000 kunder har latt maksimalgrensen stå som tapsgrense.

20.000 spillere når maksgrensen sin hver måned.

Tilbyr farlige kasinospill

Konkurransen fra de utenlandske selskapene har ført til at også Norsk Tipping tilbyr kasinospill på nett, spill som beviselig fører til flere spillavhengige. Anslag viser at det er 34.000 problemspillere i Norge.

– Kasinospill på nett vokser hos Norsk Tipping, og det er en høyere andel problemspillere på disse spillene, innrømmer Hoffmann.

Det er flere årsaker til at Norsk Tipping likevel tilbyr disse kasinospillene. De ønsker å tilby de attraktive spillene og å styrke seg i konkurransen mot de utenlandske selskapene, og «kanalisere spillerne inn i trygge former» hos seg.

– Maksgrensen gjelder også her, og vi har helt andre rammer. For eksempel på et hjulspill, der man kun kan sette 30 kroner per spill hos oss. Hos en del andre selskaper kan man spille for tusener per trykk, påpeker Hoffmann.

Et av de andre tiltakene for å dempe spillavhengigheten, er at Norsk Tipping ringer rundt til problemspillere. Tre mennesker jobber på heltid med slike proaktive samtaler. Det sendes også ut elektroniske varsler til spillere når de passerer 80 prosent av tapsgrensen.

Norsk Tipping fikk et overskudd på 5,25 milliarder kroner i 2017, som var ny rekord. 15 millioner ble satt av til tiltak mot spillavhengighet.