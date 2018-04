Pengespill-sjef Morten Klein rister på hodet over lovforslag – mener det virker mot sin hensikt

Kommunen betaler millioner for treningstid, men ingen andre klubber enn Viking får trene på stadion

Saken oppdateres.

Tirsdag gikk flertallet i familie- og kulturkomiteen inn for å gjennomføre seks innstramminger av spillpolitikken i Norge.

Nå svarer Morten Klein, investor og hovedeier i spillselskapet Cherry, på forslaget. Cherry eier flere av de største spillselskapene som opererer i Norge.

– Nå konkurrerer man hardere og hardere mot internasjonale spillselskaper, istedenfor å utnytte mulighetene til å kontrollere og regulere, sier Klein.

– Gjør ikke at folk slutter å spille

Blant endringene som har fått støtte av opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, KrF, SV og senterpartiet, er såkalt DNS-blokkering, en blokkering av sidene til internasjonale spillselskaper.

Det innebærer at når norske spillkunder går inn på utenlandske spillselskaper, vil de få opp en melding. Der vil det stå at siden er i strid med norsk lov. Det vil imidlertid være mulig for kundene å gå inn på siden.

Klein bare rister på hodet av et slikt forslag.

– Dette er jo ikke et regelverk som er et forbud mot slike selskaper, det er mer en handelsblokade. Så lenge vi ikke har en regulering i Norge, har disse selskapene full rett til å knytte norske spillere til seg, sier han.

Han tror derfor at forslaget vil virke mot sin hensikt.

– Det som kommer til å skje er at disse selskapene må kommunisere på en annen måte. Nordmenn bruker jo VPN-servere eller slike ting. Det kommer mer eller mindre bare en advarsel. Den advarselen gjør ikke at folk slutter å spille. Det er egentlig bare en påminnelse om at her kan du ikke spille. Samtidig kommer det nye betalingsløsninger og flere aktører på markedet, sier han.

– Det blir som å sette opp et tau foran en park. Det blir forbudt å gå inn i parken, men det går an å komme seg rundt det, forklarte Freddy André Øvstegård i SV til Aftenposten tidligere i dag.

Klein mener dagens forslag ikke gjør det ulovlig å spille på internasjonale spillselskaper, og forstår derfor lite av sammenligningen til Øvstegård.

– Norge blir et skatteparadis

Spillbransjen har i lang tid ønsket seg en annen ordning. De ønsker seg at de får en lisens til å drive med spillvirksomhet i Norge. På den måten kan de betale en viss andel til fellesskapet, enkeltpersoner spilling kan begrenses og reguleres.

Hensikten med dette forslaget er å beskytte monopolet til Norsk Tipping. Forslaget skal gjøre det vanskeligere å drive internasjonale spillselskaper i Norge. Men uten regulering og lisensiering, tror Klein at det vil fungere på stikk motsatt måte.

– Man glemmer kanskje, det viktigste virkemiddelet man har for å dempe ting, det er å bruke skatt. Norge vil være et av få land i Europa som ikke betaler skatt av det man spiller. Norge blir jo et skatteparadis nå. Kanskje vil flere spillselskaper ha fokus mot det norske markedet, sier Klein.

Han mener at man heller bør ha fokus på de spillavhengige, de som faktisk sliter, heller enn å ha fokus på dem som tilbyr spill. Med en regulering kunne man hatt maksgrenser for spill, for eksempel.

– Med dette forslaget kommer det fortsatt til å være lovlig å spille. Jeg tror spillet kommer til å øke. Hadde man regulert det norske markedet på en god måte, hadde nok både Norsk Tipping og internasjonale spillselskaper mistet noe inntjening når problemspillere hadde kunnet utelukke seg, tror han.

Her er de seks forslagene som det er flertall for: