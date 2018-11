Regjeringen nominerer Helleland som ny WADA-president

Tar barneteater et skritt lenger 5

Sendt noe du angrer på? Facebook ruller ut «angreknapp» for Messenger

Her oppdager Magnus Carlsen arrangørens tabbe

Saken oppdateres.

WADA-visepresident og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland er av regjeringen nominert som presidentkandidat i Verdens Antidopingbyrå (WADA).

Hellelands kandidatur ble offentliggjort fredag.

– Statsråd Helleland har konsekvent demonstrert sin fulle og uoppfordrende vilje til å beskytte det globale idrettssamfunnet fra doping. Jeg vet hun er fast forpliktet til å styrke WADA som global anti-dopingregulerer og til å gjenopprette idrettsutøvere og supporteres tillit til en rettferdig og ærlig idrett, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Hofstad Helleland er manges foretrukne kandidat til å bli ny president i Verdens antidopingbyrå når Craig Reedies periode løper ut neste år.

Reformist

– Min regjering og jeg nøler ikke med å tilby Linda vår fulle støtte til å lede Verdens Antidopingbyrå når vi går inn i en ny alder for antidoping, fortsetter statsministeren.

Barne- og likestillingsministeren ønsker å jobbe hardt for å øke representasjonen av utøvere i WADA-styrene og anses som en reformkandidat.

– Linda Hofstad Helleland har kunnskapen og erfaringen som kreves for å lede WADAs globale anti-dopingarbeid videre. Med fokus på gode styringsprinsipper og åpenhet vil Helleland være den rette personen til å lede WADA i årene som kommer, sier kulturminister Trine Skei Grande.

FÅTT MED DEG DENNE? Kaggestad er lei rolleblanding og interessekonflikter. Nå vil han ha endring i WADA.

Mulig aldershindring

Likevel kan alder bli en hindring for den 41 år gamle Høyre-politikeren. Det foreligger et forslag om å sette 45 år som minstealder for presidenten.

Forslaget skal diskuteres under et styremøte neste uke.

En WADA-talsmann opplyste til nyhetsbyrået AP at forslaget ikke kommer fra antidopingbyråets egne ledere, men fra representanter for nasjonale myndigheter, som bevilger halvparten av WADAs budsjett.

Linda Hofstad Helleland får kamp fra Polens sportsminister Witold Banka (34), som offentliggjorde sitt kandidatur i juni.

(©NTB)