Russland brøt frist, men er fortsatt inne i varmen: – En unødvendig provokasjon

Forrige uke meldte WADA at de endelig var ferdig med å innhente informasjon fra det kontroversielle laboratoriet i Russland. Laboratoriet var sentralt i den omfattende russiske dopingskandalen.

Tilgang til dataene var en av forutsetningene for at WADA slapp RUSADA inn igjen i september, etter at russiske utøvere ikke kunne konkurrere under eget flagg, blant annet i Pyeongchang-OL.

Men alt gikk ikke problemfritt. Fristen for overleveringen av dataene fra laboratoriet var egentlig mandag 31. desember. Russerne var altså noen uker for sent ute.

Tirsdag møttes WADAs hovedstyre. På møtet ble det bestemt at godkjenningen av RUSADA blir opprettholdt.

Sjef for det russiske antidopingbyrået, Yuri Ganus, er fornøyd med avgjørelsen.

– Jeg er fornøyd med beslutningen til WADAs hovedstyre, den er i lovens ånd og følger alle normer, sier Ganus ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.

Skepsis

Avgjørelsen vekker reaksjoner i det internasjonale idrettsmiljøet.

– Erfaringene så langt har vist at det er all mulig grunn til å være skeptisk, da russiske myndigheters samarbeidsvilje så langt har vært under enhver kritikk, sier idrettspresident i Norges idrettsforbund, Tom Tvedt, i en pressemelding.

Den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson har tidligere uttrykt at han var lite positiv til at WADA slapp russerne inn igjen. 21-åringen er også kritisk etter tirsdagens beslutning.

– Først og fremst er jeg ikke overrasket. Dette var en ventet beslutning. Man kan se det på flere måter: Det er bra at WADA har fått tak i dataene fra laboratoriet, men også et problem at de setter opp kriterier som de gang på gang nekter å forfølge. Da mister man også troverdigheten, sier Samuelsson til Aftonbladet.

TV 2s sportskommentator og dopingekspert, Mads Kaggestad, synes ikke WADA kunne gjort så mye annet enn å opprettholde godkjenningen av russerne.

– WADA har ikke noe særlig valg, nå som de endelig har fått tilgang til dataene. De burde heller utestengt dem i første omgang, da de ikke overholdt fristen, sier Kaggestad.

– Unødvendig provokasjon

Høyre-politiker Linda Hofstad Helleland er visepresident i WADA. Hun var med på møtet der det ble bestemt av godkjenningen av det russiske antidopingbyrået ble opprettholdt. Hun sier følgende til de som reagerer:

– Når det gjelder tidsfristen, ble styremedlemmene i WADA fortalt at vi ikke har juridisk rom for å straffe RUSADA for det basert på dagens regler.

I en pressemelding sendt ut av WADA på tirsdag, skriver organisasjonen at det ble vurdert sanksjoner mot RUSADA for at de ikke rakk tidsfristen, men at «korrigerende tiltak» etter tidsfristen, men før WADA-styrets møte er blitt akseptert i «alle andre saker».

Helleland legger likevel ikke skjul på at hun er misfornøyd med at fristen ikke ble overholdt.

– Personlig synes jeg bruddet på tidsfristen var en unødvendig provokasjon, i en prosess der Russland må bygge tillit hos internasjonal idrett.

Strengest mulige sanksjoner ved falske data

Inside the Games skriver at WADA-president Craig Reedie etter møtet innrømmet at flere anonyme medlemmer i WADAs hovedstyre var skuffet over at fristen for å overlevere dataene ikke ble møtt.

Organisasjonen er imidlertid klar angående konsekvensene dersom dataene er blitt tuklet med.

Lederen for WADAs komité for regeletterlevelse (CRC), Jonathan Taylor sier følgende i den nevnte pressemeldingen sendt ut av WADA tirsdag:

– Hvis vurderinger av dataene avslører at de er blitt tuklet med, vil CRC anbefale at WADA følger strengest mulige sanksjoner.

Linda Hofstad Helleland har hele tiden vært en av dem som har vært skeptiske til å slippe inn Russland før dataene er blitt levert.

– Jeg gjentok i gjentok i dagens (tirsdagens, journ.anm.) styremøte at jeg mener Russland ikke bør slippes inn igjen før vi vet sikkert at all data er overlevert og all data er verifisert. Uavhengige eksperter må nå kunne gi oss svar på dette.