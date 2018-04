Russland-skandalen: Dokument avslører Hellelands radikale forslag

Saken oppdateres.

Den tidligere kultur- og idrettsministeren (nå barne- og likestillingsminister) er en av visepresidentene i Verdens antidopingbyrå (WADA).

På et møte i WADAs styrende organer i neste måned vil hun legge frem forslag som vil endre måten man behandler store dopingsaker.

Tydelig tidlig

Hofstad Helleland mener at Russland-sagaen har avdekket en rekke svakheter i hvordan idrettsverden behandler store og vanskelige saker som omhandler doping.

Hun ønsker seg en større grad av tydelighet og at det skal bli vanskeligere å trekke beslutninger i tvil.

I første omgang foreslår hun å opprette et uavhengig granskningsorgan uten bindinger til idretten. Denne granskningen skal se på dopingskandalene rundt Russland de siste tre årene. Dette går frem av forslagsdokumentet som Aftenposten har fått tak i.

Forslaget vil bli lagt frem for det øverste besluttende styret i WADA i Montreal 16. og 17. mai.

Forvirringen rundt russerne

Hun mener at alle instanser (WADA, IOC, særforbund, etc.) som har behandlet Russland-sakene har vært forvirrende og ødeleggende for folks tro på at WADA og idrettens andre organisasjoner virkelig er «klar, villig og i stand til» å beskytte de rene utøverne mot doperne.

I forslagsdokumentet blir den forvirrende inngangen til OL i Pyeongchang referert til. 39 russiske idrettsutøvere hadde anket sin utestengelse til Voldgiftsdomstolen for idrett (CAS). 28 av disse ble frikjent av CAS, likevel valgte IOC å ikke invitere dem til OL. Dette er bare ett av tilfellene som blir nevnt i rapporten.

Helleland er klar på at det nå ikke finnes et entydig reaksjonsmønster.

– Hvis en lignende krise skulle dukke opp før store idrettsbegivenheter i fremtiden, finnes det effektive mekanismer som tar var på troverdigheten hos folk flest, heter det i forslaget.

Spørsmålene er mange

Hofstad Hellelands forslagsdokument inneholder en rekke spørsmål som bør tas opp i en slik granskning. Her er noen av dem:

– Hvorfor er det så vanskelig å sikre universell aksept for fakta i Russland-sakene, tross funnene i flere forskjellige kommisjoner?

– Er WADA godt nok utrustet til å etterforske og å etablere fakta i slike saker?

– Hvilke svakheter finnes det i beslutningsprosessene?

– Hvordan kan vi sikre oss at systemene fungerer godt nok i fremtidige krisesituasjoner?

– Hvordan kan vi unngå den forvirringen som oppstår når flere organer reagerer forskjellig på samme rapporter?

– Hvordan kan man unngå den forvirringen som oppsto da russiske utøvere ble forskjellig behandlet fra idrett til idrett og noen ganger innenfor samme idrett?

Linda Hofstad Helleland ønsker ikke å kommentere dette før hun legger det frem for WADAs styrende organer.

På et WADA-møte i Lausanne i Sveits i begynnelsen av mars sa hun følgende:

– Vi må være i klar i vår kommunikasjon. Som verdens autoritet i antidoping vi må bli sett på som en organisasjon som sportsinteresserte og utøvere kan stole på.

På dette møtet i Lausanne tok Helleland opp en rekke av de temaene som nå manifestere seg om et konkret forslag.

Valgkamp?

Fagnettstedet Insidethegames.biz omtaler også saken og mener at forslagene fra Helleland er en del av hennes kampanje til å ta over posisjonen som WADA-president når Craig Reedie går av neste år.

Journalisten Nick Butler som følger WADA og IOC tett er overbevist om at Linda Hofstad Helleland forsøker å bli WADA-president. I et intervju med TV 2 i mars mener Butler også at Helleland blir sett på som en kritiker av IOC.