Slik vant hun maktkampen: La seg sist – avviser drittpakker

Idrettsleder mener det er utenkelig at Tvedt blir gjenvalgt. Idrettspresidenten har troen.

NIF vedtok «OL-sondering» – Hordaland forutsetter at deres planer lever videre

Turist måtte betale dyrt for fiskefangst

Valgdagsmåling: Halvert oppslutning for Dansk Folkeparti

Saken oppdateres.

LILLEHAMMER: Klokken hadde passert to natt til søndag. I stuene rundt baren på Lillehammer Hotel var det fortsatt nok av idrettsledere som ikke hadde nådd oppløpssiden.

– Jeg har hørt at den som legger seg sist vinner, sa Kjøll og lo hjertelig.

63-åring kastet seg inn i en ny samtale, som om det var tidlig på formiddagen, og hun var full av energi og takknemlig for at det var en ny dag å omfavne. En av de yngste delegatene på Idrettstinget hadde noen spørsmål, og før ungdomsrepresentanten hadde fått tenkt seg om, hadde Kjøll ordnet to stoler så de kunne få en prat.

Da klokken var kvart over tre, fant presidentkandidaten omsider sengen.

9,5 timer senere spratt en jublende Kjøll opp av stolen på bakerste benk i den store tingsalen. Da var det over to timer siden programposten «valg» hadde startet. Det var tøft å sitte der og kjenne på «åh, hvordan går dette».

Kanskje var det også derfor det kom et jubelbrøl fra et sted dypt der inne da resultatet i den andre valgrunden ble kjent.

«Jeg vant, jeg vant», ropte den andre kvinnelige presidenten i Norges idrettsforbunds historie.

Så kastet hun seg om halsen på hovedrivalen Sven Mollekleiv og ga ham en klem, før hun slengte noen kyss til de jublende delegatene.

Deretter stormet hun forbi alle stolradene og opp på scenen. Der spratt Kjøll igjen opp og ned, som om hun akkurat hadde krysset mållinjen først i en OL-finale eller et Holmenkollrenn.

– Jeg fikk ikke med meg at det var så jevnt, jeg fikk bare med meg at jeg vant, sa hun til Aftenposten.

Det var så jevnt at valget måtte gjøres i to omganger. I den første vant Mollekleiv, men fikk ikke over 50 prosent. Tom Tvedt kom sist og forsvant ut av løpet etter en runde.

I den andre omgangen kapret Kjøll akkurat nok av Tvedt-stemmene, og var to foran Mollekleiv. Hadde de endt likt, ville valget blitt avgjort med loddtrekning.

Anklager om drittpakker

Mollekleiv tok tapet med fatning, men innrømmet at han var skuffet. Dette var et verv han virkelig ønsket seg. Han hadde en enstemmig valgkomité i ryggen, men er usikker på om akkurat det ble en hvilepute inn mot tinget. Kjølls tilhengere har vært på offensiven den siste uken.

– Jeg vet ikke, men jeg registrerte med stor kraft at de mobiliserte. Det har jeg stor respekt for, sa Mollekleiv.

Valgkomiteens leder, Anne Irene Myhr ba forsamlingen innstendig om å følge deres forslag til punkt og prikke da hun presenterte det.

Det nye idrettsstyret Idrettspresident: Berit Kjøll (63 år fra Asker). Hun fikk 50,6 prosent av stemmene i den andre valgomgangen. Sven Mollekleiv endte på 49,4 prosent. 1. visepresident: Vibecke Sørensen (51 år fra Bærum) 2. visepresident: Johann Olav Koss (52 år fra Oslo) Styremedlemmer: Sebastian Henriksen (22 år fra Tromsø), Sondre Gullord (29 år fra Gjøvik), Zaineb Al Samarai (31 år fra Oslo), Elisabeth Faret (51 år fra Stavanger), Ole Jørstad (56 år fra Levanger), Erik Unaas (60 år Eidsberg), Astrid Strandbu (50 år fra Tromsø) og Emilie Zakariassen Hansen (25 år fra Fredrikstad).

Samtidig tok trønderen et oppgjør med deler av valgkampen som hun ikke satte pris på.

– Det har versert de utroligste historier de siste ukene. Drittpakker er sendt hit og dit. Det synes jeg ingenting om, sa Myhr før hun presenterte kandidatene.

Etter valget kalte hun valgkampen som «fair» overfor Aftenposten, men utdypet likevel noe av det hun sa fra scenen.

– Det har vært mange konspirasjoner og sannheter som ikke er sannheter, som du bare hører på ryktebørsen. Sånn synes jeg ikke organisasjonen skal ha det. Det har vært SMS-er med innhold som er direkte personangrep med gamle historier. Det fortjener vi ikke, sier Myhr.

Hadde egentlig gitt opp

Berit Kjøll sier at hun ikke har sett noen drittpakker i valgkampen, hverken den ene eller andre veien.

– Nei, det har jeg ikke. Jeg har ikke vært i nærheten av å tenke at det har vært noen drittpakker, sier Kjøll.

Hun forteller at det ligger et nøye planlagt arbeid bak seieren. Sammen med det hun kaller «valgkampgruppen» har Kjøll snakket med alle de som både ville og kanskje ville stemme på henne underveis i helgen.

– Så hadde jeg et veldig systematisk arbeid i forkant av tinget, med å ta kontakt med alle de 54 særforbundene og alle kretsene. Jeg var rundt og hilste på folk og møtte dem, sier Kjøll.

Hun hadde egentlig lukket døren helt da valgkomiteen bestemte seg for å støtte Mollekleiv. Så kom imidlertid Håndballforbundet og Telemark idrettskrets på banen.

– De kom og nappet i jakken min. Det var jo ikke uten grunn at jeg var med i kampen i første omgang. Jeg hadde jo veldig lyst på tillitsvervet, sier Kjøll.

Berit Kjøll

Født: 30. november 1955 Bosatt: Nesøya, Asker Sivilstand: Gift med Jesper Lyngved Jobb: Direktør for Huawei Norge Tidligere yrkeserfaring: Administrerende direktør i Kilroy Travels, Tusenfryd, Flytoget og Steen & Strøm. Divisjonsdirektør i Telenor. Styreerfaring: DNB, SAS, Hurtigruten, Oslo universitetssykehus, Den Norske Turistforening, SJ Norge AS, Norges Rytterforbund.

Er krisen over?

Det var håndballpresident Kåre Geir Lio som fremmet Kjølls kandidatur. I tillegg til ledererfaringen, trakk han også frem viktigheten av å velge en kvinne til toppvervet. Han har også fungert som hennes «valgkampleder».

– Er krisen i NIF nå over?

– Det kommer an på alle sin oppførsel, ikke bare hennes. Det kommer an på hvordan vi møter de utfordringene vi nå får. Det må vi alle ta ansvar for. Jeg tror dette var et godt steg

– Myhr i valgkomiteen snakket om drittpakker. Er dette noe du kjenner deg igjen i?

– Nei, jeg vet ikke hva hun sikter til. Det har iallfall ikke vært det med de jeg har jobbet med. Vi snakket helt åpent. Jeg har ikke hørt et vondt ord om Sven Mollekleiv og Tom Tvedt, sier Lio.

Håndballederen sier at det har vært et viktig prinsipp at det er Kjøll selv som har tatt kontakt med de ulike forbundene og kretsene.

IOC-medlem som fasilitator

En annen person som ofte har vært å se sammen med Kjøll denne helgen, er IOC-medlem Kristin Kloster Aasen. Hun gikk av som visepresident søndag etter åtte år, men fortsetter som styremedlem i form av sitt verv i Den internasjonale olympiske komité.

Hun beskriver sin rolle som fasilitator for Kjøll.

– Det har vært å gjøre henne tilgjengelig i en gruppe mennesker som hun ikke kjenner så godt, men som jeg kjenner litt bedre. Det har vært givende og spennende, sier Aasen.

– Hvor mange stemmer tror du Kjøll har vunnet i løpet av denne helgen?

– Det er umulig å si. Men når du er i en valgkamp og virkelig ønsker noe, da tror jeg det er helt avgjørende med personlig engasjement, at du er tilgjengelig for folk og virkelig lytter til dem. Det har sikkert betydd mye, og det skal det jo gjøre. Jeg synes det har vært veldig fint.