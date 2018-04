Spillavhengighet kostet eks-samboeren livet. Nå ønsker Anne Bolsø å være åpen for å hjelpe andre.

Sa nei til obduksjon av Andreas i Kristiansand for å skåne ansatte for lukt

Saken oppdateres.

De var samboere i flere år. Sammen hadde de to små barn, mannen var i full jobb og fotballspiller i 2. divisjon.

I juni i fjor kom klubben hans med den uvirkelige beskjeden. «Fotballspilleren ble bare 29 år gammel», meldte nyhetsbyrået NTB.

Det som ikke kom frem i meldingen var at mannen hadde tatt sitt eget liv. Hans tidligere samboer Anne Bolsø sto ved nyttår frem i lokalavisen Eidsvoll Ullensaker Blad og fortalte at det var spillavhengighet som hadde kostet eks-samboeren livet. Hun står frem i mediene i samråd med mannens familie.

– Jeg har troen på at det hjelper å snakke. Ikke bare for min egen del når det gjelder bearbeidelse av sorgen, men også for at vi skal kunne hjelpe andre gjennom å fortelle hva som skjedde, sier Bolsø.

800.000 kr forsvant

Det er under ett år siden eks-samboeren døde, men allerede denne helgen skal 30-åringen bidra under konferansen til organisasjonen Spillavhengighet Norge. Bolsø har en rystende historie å fortelle.

Mannens spilleproblemer ble rullet opp i 2012. Da hadde han gamblet i det skjulte lenge og tapt mange penger. Paret hadde felles økonomi, og det oppsto problemer med en ubetalt regning.

Etter hvert innrømmet samboeren at han hadde et alvorlig problem. Det viste seg at han hadde spilt bort 800.000 kroner.

Etter innrømmelsen ble han borte et døgn. Da prøvde han å gjøre slutt på livet for første gang.

– Til slutt sendte jeg et bilde til ham på telefonen av datteren vår, der jeg skrev at «jeg elsker deg, pappa, og vil at du skal komme hjem». Da kom han hjem, forteller Bolsø.

– Kvelende stort ansvar

De dro sammen til legevakten rett etterpå. Bolsø ønsket å få mannen innlagt, men det skjedde ikke.

– Da sto jeg der, da, med to små barn og med ansvaret for et annet voksent menneske. Det var et kvelende stort ansvar, sier 30-åringen.

Mannen var innom diverse behandlingsopplegg av vekslende kvalitet. Hos Blå Kors fikk de god støtte, sier hun, og mannen greide i perioder å holde seg helt unna spill.

Men sprekkene var store og stygge. Mot slutten av 2015 tok samboerforholdet slutt.

– Det var mitt livs tøffeste valg å gå fra ham. Jeg var jo glad i ham, og han var suveren med barna. Jeg prøvde i så mange år å ta den kampen, men spillavhengighet har så fatale konsekvenser for dem rundt, sier Bolsø og gir et eksempel:

– Han pleide alltid å spille en del før jul. Det var ikke noe kjekt å fortelle de rundt oss at vi ikke hadde råd til å kjøpe julegaver fordi pengene var borte.

Flukt og rus

Det var ikke én spesiell ting mannen pleide å spille på.

– Han spilte på stort sett alt, og gjorde Google-søk for å finne nye spill som kunne gi andre typer kick.

– Hvorfor tror du at han spilte så mye?

– Terapeutene snakker jo ofte om at det dreier seg om en virkelighetsflukt, eller jakten på kick. Jeg tror det var en blanding for ham. Spillingen var nok et fristed der han fant sin rus og sine gledesbooster, sier Bolsø.

Det endte i tragedie. Mennesker sørger på forskjellige måter, og for Bolsøs del har det fungert best å holde seg aktiv og prøve å hjelpe andre. I tillegg til at hun nå skriver en bachelor om sorg blant barn, brenner hun for at det skal bli mer åpenhet rundt pengespill og avhengighet.

– Jeg er veldig opptatt av muligheten for innleggelse av personer som har et alvorlig spilleproblem. I tillegg må ettervernet bli bedre for de avhengige og for de pårørende, sier Bolsø.

– For lett å få lån

Norsk Tipping har spillmonopol her til lands, men i praksis er det temmelig fritt frem for utenlandske spillselskaper via nettet.

– Det er selvsagt fristende å si at alle pengespill bør avskaffes, men det skjer ikke. Jeg er imidlertid for et strengt reglement rundt de utenlandske selskapene, sier Bolsø.

– I tillegg er det altfor lett å få banklån. Min tidligere samboer hadde forbrukslån med skyhøye renter som det er vanskelig å komme seg ut av, fortsetter 30-åringen.

Hun forteller at hun kun er blitt møtt med gode ord og varme klemmer for sin åpenhet rundt det hjerteskjærende som rammet familien.

– Det som skjedde preger hverdagen vår. Men vi skal ha det bra, og vi skal få noe bra ut av det vonde som har skjedd, sier Anne Bolsø.

Flere tilfeller av selvmord

Organisasjonen Spillavhengighet Norge hadde i 2017 doblet pågang fra fortvilte storgamblere. Samme trend meldes hos Hjelpelinjen, Blå Kors og Akan. Sistnevnte jobber med å forebygge rus og avhengighet i arbeidslivet.

Spillavhengighet Norge opplevde mindre pågang etter automatforbudet i 2007, men de siste årene har antall henvendelser økt kraftig igjen: I 2016 fikk 249 mennesker – spilleavhengige og pårørende – hjelp på telefon, e-post eller i støttegrupper. I 2017 var tallet dobbelt så høyt.

Daglig leder Lill-Tove Bergmo er glad for at Anne Bolsø står frem med historien om sin tidligere samboer.

– Vi er så utrolig glade for at hun står frem. Mange har tatt kontakt og fått hjelp på grunn av henne, sier Bergmo.

I alle år der hun har jobbet i organisasjonen har det vært tilfeller der mennesker har avsluttet livet sitt på grunn av gambling.

– Bare de siste par årene kjenner jeg til flere tilfeller, men dette er noe vi ikke har klare tall på. Dette er noe vi ønsker å få et klarere bilde på, sier Bergmo.