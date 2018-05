Spillselskapene fnyser av norske politikere: – Dette er ren symbolpolitikk

Spillet i kulissene: Lovet FIFA-toppen bort VM – to år før avstemningen?

– For våre kunder og for vår virksomhet i Norge har dette forslaget liten eller ingen innvirkning. Vi oppfatter det hele som ren symbolpolitikk, sier Stian Røsvik Bjørstad, talsmann for ComeOn.

Han representerer ett av de mange utenlandsbaserte tippeselskapene som mange norske politikere ønsker å stanse. Stortinget vedtok mandag en rekke innskjerpelser som tar sikte på å verne om spillmonopolet til Norsk Tipping og Rikstoto.

– Dette er nok et forsøk på å utsette det uunngåelige, som vil være en norsk regulering når også våre politikere er modne for det. Store deler av forslaget er allerede hjemlet i norsk lov, og andre deler strider med EØS-avtalen, sier Bjørstad.

Peter Alling er talsmann for Kindred Group, som blant annet står bak Unibet og Maria Casino. Heller ikke han tror at innstrammingene vil få noe å si for kundene.

– Stortingets vedtak betyr ikke at nye regler vil gjelde. Representantforslaget uttrykker ønske om å styrke enerettsmodellen. Å overholde forslagets ønsker er komplisert - derfor er det nødvendig med omfattende gjennomgang av fakta og konsekvensutredning, sier han.

Også Kindred Group ønsker seg en lisensmodell.

– Kindred er tilhengere av en ny norsk spillpolitikk, men mener at den riktige veien å gå er en løsning som er juridisk uproblematisk, som sikrer inntekter til stat, idrett og kultur, som ivaretar hensynet til personer med problematisk spillatferd, og som tar hensyn til den faktiske teknologiske utviklingen, sier Alling.

– Vern av Norsk Tipping

Danmark innførte lisens i 2012, og fra 1. januar tar også Sverige de utenlandske spillselskapene inn i varmen. Mikael Mellqvist, talsmann i Coolbet, synes det er trist at Norge går motsatt vei.

– Politikerne later som de gjør dette for de spilleavhengige, men alle forstår at dette er med hensyn til Norsk Tipping og penger til idretten, sier han.

– Politikerne burde heller se mot Danmark som har suksess med sin lisens og Sverige som kommer etter. Det vil Norge også gjøre om noen år, tror Mellqvist.

– Hvilke konsekvenser vil innstrammingene få for dere og ikke minst for kundene?

– Dette vil få minimale konsekvenser for oss og for kundene. Det har aldri og vil aldri bli ulovlig å spille hos selskaper som Coolbet. Vi ble nylig kåret til Norges beste bookmaker av spilleavisen Tips. Norsk Tipping kom på 16. plass, sier Mellqvist.

Ap-Henriksen: – Dette vil få effekt

Flere tiltak skal innføres for å hindre at norske spillkunder legger igjen pengene sine hos utenlandske selskaper (se fakta).

En fullstendig IP-blokkering fikk ikke flertall, men Stortinget ber regjeringen om å utrede en såkalt DNS-blokkering som gjør at kundene blir varslet om at spillingen er ulovlig i henhold til norske regler.

Lotteritilsynet skal få større muligheter til å gripe inn og ilegge straffereaksjoner.

Stortingsrepresentant Kari Henriksen i Arbeiderpartiet avviser at det de kommer med er symbolpolitikk.

– Det er underlig at de bruker ordet «symbolpolitikk». Disse tiltakene vil få effekt - hvis ikke hadde vi ikke sett den motstanden som nå kommer fra spillselskapene, sier hun.

Henriksen sier det er et klart mål at bruken av utenlandske spillselskaper skal gå ned.

– Mange utvikler spillproblemer på de utenlandske spillsidene. For det andre ønsker vi å verne om enerettsmodellen slik at inntektene kommer fellesskapet til gode, sier Henriksen.

I Norge er det kun Norsk Tipping og Rikstoto som har lov til å tilby og markedsføre pengespill. Monopolet har i årevis blitt utfordret av utenlandske spillselskaper, som pøser inn stadig flere reklamekroner for å nå ut til norske kunder via TV-stasjoner som sendes fra utlandet.