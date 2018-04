Stortinget vil IP-blokkere utenlandske spillselskaper

Saken oppdateres.

Flertallet i familie- og kulturkomiteen ble sikret på Stortinget tirsdag.

Forslaget, som blant annet innebærer at utenlandske selskaper blir IP-blokkert, har følgende partier i ryggen: Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Tiltakene blir formelt vedtatt av Stortinget 7. mai. skriver VG.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått flertall for veldig mange av forslagene våre. Det er stort at opposisjonen ser verdien av å stramme inn spillpolitikken i Norge ved å gjøre den mer ansvarlig, sier Geir Jørgen Bekkevold i KrF til VG.

Hensikten med initiativet er å beskytte monopolet til Norsk Tipping og gjøre det vanskeligere for utenlandske spilleselskaper.

Ett av tiltakene er altså at Lotteritilsynet vil ha mulighet til å blokkere tilgangen til utenlandske spillselskaper. Det vil i så fall føre til at mange spillkunder vil måtte benytte seg av Norsk Tipping. Det skal imidlertid fortsatt være usikkert hvordan blokkeringen vil bli gjennomført.

Forslaget inneholder også en rekke andre punkter, blant annet å begrense reklame fra Norsk Tipping. Dessuten skal Lotteritilsynet få mulighet til å kreve årlig rapportering fra bankene om transaksjoner til utenlandske spillselskaper eller betalingslevandører.

