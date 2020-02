Stortingspolitiker om NFFs alkoholvedtak: – Jeg blir rasende

Virusutbruddet gir trøbbel for idretten. Dette tenker den norske leiren fem måneder før OL.

Det er styret i Norges Fotballforbund som har besluttet å åpne for alkoholservering på landets fotballarenaer fra neste sesong. Endringen innebærer at det i fremtiden vil bli opp til kommunene å avgjøre om det skal serveres alkohol til den vanlige supporter i forbindelse med kamp.

Frem til nå har klubbene kun hatt lov til å servere øl og vin på VIP-områder.

– Det er ikke en veldig stor endring vi nå gjør. Det er å endre regelverket etter praksis. Det dreier seg ikke om alkohol på tribunen, det er fortsatt absolutt forbudt, men at det tillates alkohol i stadionanlegg, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

Han peker på at klubber som Viking og Mjøndalen allerede har alkoholservering tilknyttet sine anlegg.

– Vi vet at det er satt opp telt rundt enkelte baner, vel å merke basert på lokale skjenkemyndigheters bevillinger og politivedtekter, sier Bjerketvedt.

KrF raser

I Kristelig Folkeparti ble onsdagens nyhet mottatt med raseri.

– Jeg blir rasende når jeg hører om vedtaket NFF nå gjør, sier stortingsrepresentant Jorunn Lossius til NTB.

Hun sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

– Alkohol hører ikke hjemme på sportsarenaer, NFF har et ansvar for å skape gode og trygge arenaer for barn og unge, der alle kan delta i idrettsgleden, fortsetter Lossius.

Stortingspolitikeren kaller det sterkt beklagelig at fotballforbundet «åpner opp for presset om å selge alkohol og setter dette hensynet foran barna».

– Dette bryter tvers med den gode og trygge kulturen vi har i Norge. Noe av det vi er stolte av i Norge er at vi har alkoholfrie soner – spesielt der barn og unge er til stede, sier Lossius.

Kritisk og positive

Også Arbeiderpartiet er kritisk til NFF-vedtaket.

– Jeg er kritisk til en utvikling hvor det blir stadig mer alkoholservering på idrettsarenaer, så jeg hadde gjerne sett at NFF ikke hadde fattet dette vedtaket, sier idrettspolitisk talsperson Trond Giske til NTB.

I Fremskrittspartiet står derimot jubelen i taket. Der mener de nå at fotball blir enda morsommere.

– Dette er fantastiske nyheter. At nordmenn kan få mulighet til å nyte en øl eller to på stadionanlegg, er med på å øke idrettsgleden blant folk flest. Dette er norsk kultur på sitt beste, sier Frps idrettspolitiske talsmann Himanshu Gulati.

Bekymret

Høyres Tage Pettersen ser ikke den store utfordringen med å åpne for alkoholservering, og avviser at dette er problematisk med tanke på at familier med barn er går sammen på fotballkamp.

– Går man f.eks. på teater så kan mor drikke vin mens familien er på forestilling, sier Pettersen, som mener det er et større problem at mange tilskuere kommer sterkt beruset til stadion.

Alkovettorganisasjonen Av-og-til deler ikke Frps gledesscener og er bekymret.

– Når en stor aktør som ellers tar et stort samfunnsansvar, sier at dette er greit, sender det svært sterke signaler til klubber, kommunestyrer og andre idretter, sier generalsekretær Randi Hagen Eriksrud.