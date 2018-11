Stortingspolitikerens Facebook-innlegg skaper reaksjoner: – Aldri meningen å gå løs på Branns gatelag

I 2016 stilte politikerne opp med 75 millioner kroner for å ordne opp rundt Slåtthaug. To år senere er lite gjort.

Saken oppdateres.

Med den tilhørende teksten «Mykje som tyder på at det Jonas Gahr Støre tar i blir bare nesten suksess. Besøk gjerne Rosenborg neste sesong», la stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) fredag ut et bilde av Arbeiderpartiets leder og gatelaget til Brann.

Innlegget fikk flere til å se rødt. Tilbakemeldingene i kommentarfeltet var så kvasse at Njåstad kort tid etter slettet bildet fra sin Facebook-profil.

Før den tid ble det imidlertid tatt en skjermdump av innlegget og det har siden blitt delt videre av flere, deriblant Arbeiderpartiet i Bergen.

– Jeg reagerte da jeg så innlegget, men jeg legger det på kontoen for uvitenhet eller et dårlig forsøk på humor. Gatelaget er et fantastisk initiativ, så det er uansett trist at han kommer med slike kommentarer, sier Roger Valhammer, leder for Arbeiderpartiet i Bergen.

Mener innlegget ble misforstått

Overfor Bergens Tidende forklarer Njåstad meningen bak innlegget. Ifølge ham, var intensjonen aldri å rakke ned på Branns gatelag. Et lag bestående av spillere som har hatt slitt med rus.

– Tanken var aldri å gå løs på gatelaget. Jeg så at Jonas Gahr Støre gikk i Brann-drakt og jeg ville sende et stikk til ham og Rosenborg med litt humor. Brann tok jo nesten gull og han ble nesten statsminister, sier Njåstad.

– Forstår du at det kan bli tolket på en annen måte?

– Jeg forstår at meningsmotstanderne mine kan tolke det feil, men jeg opplever at det har gått litt begge veier, sier Frp-politikeren fra Austevoll.

På spørsmål om han vil beklage innlegget, svarer han følgende:

– Jeg fjernet jo det ganske raskt. Det var aldri min hensikt å gjøre narr av dem, for gatelaget er et kjempeviktig tilbud.

Kaller innlegget «usmakelig»

– Har dere tolket kommentaren i verste mening, Valhammer?

– Selv om det bygger på en misforståelse, synes jeg det er mangel på respekt for gatelaget som et eget lag. De har vil jo ta gullet i NM for gatelag, etter at A-laget til Brann ikke klarte det. Det er litt usmakelig å bruke dem som utgangspunkt for politiske stikk. Jeg synes det er ugreit, sier Ap-lederen.

Han var selv til stede da den nasjonale lederen for partiet, Jonas Gahr Støre, besøkte gatelaget tidligere denne uken. De to var lagkamerater i en treningskamp mot Brann-laget.

Gatelaget trener for tiden for å vinne

– Kunne ikke tatt mer feil

Delingsbonzansaen på Facebook har foreløpig ikke nådd Brann. Ved lunsjtider fredag var de ikke orientert om Njåstads innlegg.

– Det var jo litt stygt, sier klubbens leder for samfunnsansvar, Linn Beathe Hæreid Espeland, når hun blir forelagt innlegget.

Hun fortsetter:

– Han kunne jo ikke tatt mer feil. Den aller største suksessen i Brann er gatelaget, stjernelaget og våre samfunnsprosjekter. Det er der de viktige kampene spilles. Det er bare uvitenhet å hevde noe annet.

– Har spillerne reagert?

– De har ikke kontaktet meg om det, i alle fall. Jeg tror ikke det vil skape voldsomme reaksjoner. Det er jo egentlig bare fint at vi blir sett på som en del av Brann på den måten, sier Espeland.