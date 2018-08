Strammer inn på tilgangen til pengespill: – Nordmenn føler at dette er enda et overgrep

Norske politikeres klare mandat til Lotteritilsynet er å verne om spillmonopolet til Norsk Tipping. Spill hos utenlandske selskaper skal bekjempes og reduseres mest mulig.

Tirsdag skrev Aftenposten at Lotteritilsynet har fått Apple til å fjerne 38 apper som tilbyr pengespill i Norge. Apper fra selskaper som Folkeautomaten, Betsson, NordicBet, Coolbet, Comeon, LeoVegas, Mr Green, Unibet og NorgesAutomaten er blant dem som er rammet av blokaden.

– Dette må betraktes som en viktig seier for oss. Vi tror det vil ha stor effekt siden spill via apper er svært populært, uttalte seniorrådgiver Frank Hoff Hana i Lotteritilsynet.

Den norske spillgründeren Morten Klein har tjent seg søkkrik på å tilby pengespill. Han er styreleder i Cherry AB, som står bak flere spillselskaper. Han rister på hodet av Lotteritilsynets siste tiltak.

– Lotteritilsynet har tydeligvis et behov for å ha sine «store seirer». I virkeligheten er dette en siste krampetrekning for å beholde enerettsmodellen, men i praksis har det ingenting eller minimalt å si for oss. Enten vet ikke tilsynet hva de prater om, eller så er dette bare ren propaganda - slik de kommer med en gang i halvåret, sier Klein til Bergens Tidende.

– Lisens eneste løsning

Han mener at eneste løsning er å innføre en lisensordning for pengespill, slik det har vært i Danmark i flere år, og blir innført i Sverige fra årsskiftet.

En slik lisens innebærer at Norsk Tippings monopol forsvinner, og at utenlandske selskaper tas inn i varmen dersom de innretter seg etter et felles regelverk som blant annet går på markedsføring og at deler av overskuddet deles med samfunnet.

– Lotteritilsynet burde heller se på hvordan man kan regulere spillmarkedet. I 18 år har det vært spill på nett, og det er blitt flere problemspillere. Situasjonen nå er uholdbar, og det må ende med en regulering. Så lenge Norge er en del av EU/EØS-regelverket er det fullt tillatt for nordmenn å spille på disse sidene, påpeker Klein.

Han tror at app-blokkeringen kan føre til flere problemspillere.

– Jeg er bekymret over at Lotteritilsynet tar dette som en seier, for det blir ikke mindre spilling av dette. De skaper falske forhåpninger, blant annet hos norske politikere og organisasjoner som kjemper mot spillavhengighet. I stedet kan dette fort føre til mer spilling, fordi norske spillere føler at dette er enda et overgrep fra Lotteritilsynet, sier han.

Klein mener at norske myndigheters forsøk på å stanse utenlandsbaserte spillselskaper bare har gjort ting verre for problemspillerne.

– De innførte det såkalte betalingsformidlingsforbudet. Det som da skjedde var at spillerne kunne begynne å bruke kredittkort. Hvis det en gang skulle komme IP-blokkering, tror jeg ikke at spillbransjen ser på det som et problem. Lotteritilsynet lærer i stedet nordmenn opp i å omgå slike blokkeringer, sier Klein.

Tilsynet: Mye skjer via apper

Seniorrådgiver i Lotteritilsynet, Frank Hoff Hana, viser til at det i Norge kun er Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har tillatelse til å tilby pengespill på nett.

– Lotteritilsynet sitt mål er å redusere ulovlig pengespill i alle kanaler, også det som skjer via apper, sier Hana.

– Enerettsmodellen skal sikre at pengespill blir tilbudt i kontrollerte og ansvarlige former for å sikre at færrest mulig får problemer med pengespill. Vår erfaring er at en stor del av det ulovlige tilbudet, markedsføringen og formidlingen av pengespill skjer via apper, og vi tror således at Apples utestengelse vil bidra positivt til å redusere det ulovlige spilltilbudet som er rettet mot nordmenn, fortsetter han overfor Bergens Tidende.

Hana sier følgende om Kleins utspill:

– Lotteritilsynet tar til etterretning at enkelte utenlandske spillselskap i media bagatelliserer effekten av Apples utestengelse av disse appene i Norge.

– Se til Danmark og Sverige

Spillselskapene reagerer på at Apple-brukere ikke lenger kan laste ned appene deres. Men de tror at det har lite å si i praksis.

– Vi er på ingen måte enig med Apples avgjørelse, og vil minne både dem og Lotteritilsynet om at det ikke er ulovlig for nordmenn å spille hos Coolbet eller andre selskap online. Vi oppfordrer politikere samt media til å følge med på det som skjer i Sverige. Der blir det lisens i januar, og Danmark har suksess med samme modell. Det er den beste løsningen for alle parter, sier Mikael Mellqvist i Coolbet.

Stian Røsvik Bjørstad i ComeOn oppfordrer Apple til å snu.

– Vi vil anmode Apple om å tilatte også norske forbrukere lovlige apper med lisens innenfor EUs frihandelssone. Appene våre blir i hovedsak lastet ned direkte fra hjemmesiden, så det har i realiteten bortimot ingen betydning for oss, sier Bjørstad.