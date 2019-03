TV-giganten HBO lager reportasje om norsk idrett. To ting vekket interessen deres.

Fremmer forslag om gratis idrettstilbud for barn og unge: – Vil gjøre det enklere for flere å delta

Saken oppdateres.

HBO-programmet «Real Sports med Bryant Gumbel» har hanket inn en rekke Emmy-priser. Nå er produsenten bak programmet, Nick Dolin, og hans team, i Norge for å spille inn en reportasje om norsk idrett.

– Vår reportasje handler om det norske systemet for barn og ungdom i idretten, sier Dolin.

Han bekrefter at reportasjen vil sendes i en episode av den anerkjente sportsserien, som bl.a. har vunnet en rekke Emmy-priser for sitt gode journalistiske arbeid.

– Hva gjør det norske idrettssystemet så interessant for amerikanske seere?

– Hvordan alle barn og unge i Norge har rett på en lik tilgang til idrett, Norges vektlegging på aktivitet og sport som en del av et sunt liv, svarer Dolin, og legger til:

– Ledere her sier også at en lik tilgang til idrett for ALLE barn og unge er en betydelig del av Norges suksess i internasjonal idrett.

Real Sports with Bryant Gumbel TV-kanal: HBO Programleder: Bryant Gumbel. Programmet startet i 1995 og er inne i sin 25. sesong. Aktuelt: Er i Norge og filmer en reportasje om barn- og ungdomsidrett i Norge, som vil vises for amerikanske seere denne våren. Priser: 33 Emmyer, fire DuPont broadcast journalism awards og to Peabody Awards. Real Sports er ikke tilgjengelig på HBO Nordic.

– Utrolig gøy

En av lederne Real Sports har intervjuet, er Tore Øvrebø, toppidrettssjef ved Olympiatoppen.

– Det er utrolig gøy at de ønsket å ta den lange turen for å snakke med oss. Jeg er veldig glad for at den norske modellen vil bli presentert foran et så stort, amerikansk publikum, sier Øvrebø.

Det var etter at tidligere generalsekretær i Norges idrettsforbund, Inge Andersen, var i USA og holdt foredrag om den norske idrettsmodellen, at HBO tok kontakt.

– Det, sammen med suksessen i OL i Pyeongchang, gjorde at de ville reise over for å finne ut av den norske suksessoppskriften. Det har vært veldig interessant å snakke om forskjellene mellom hvordan vi driver idrett i Norge, sammenlignet med hvordan det drives i USA, sier Øvrebø.

HBO Real Sports på Olympiatoppen. Langt intervju med toppidrettssjefen om den norske idrettsmodellen. HBO i april. pic.twitter.com/HA2phYdccL — Olympiatoppen (@Olympiatoppen) March 11, 2019

– Tok tid før de skjønte logikken

– Hva var den største forskjellen?

– Det er hvordan barne- og ungdomsidretten drives. Her i Norge er det ikke lov å måle barna på resultatlister før de er 11–12 år. I barneidretten er det bare lek og utvikling, vi rangerer dem ikke, sier han, og forteller hvordan amerikanerne reagerte på denne strukturen:

– De sa bare «oi». Det tok tid før de skjønte den logikken, ettersom de driver med måling og talentidentifisering helt fra begynnelsen av. De spurte blant annet om vi hadde mange «early bloomers», stortalenter i veldig ung alder. Da svarer vi bare at vi vet ikke, ettersom vi ikke måler statistikk i ung alder, forteller han.

Øvrebø er klar på at Olympiatoppen ikke ønsker å fortelle andre hva som er riktig og galt når det kommer til å drive idrett, men at han håper det norske budskapet når ut til de amerikanske seerne.

– Norge er et lite land, men vi er store nok til å være flinke i idrett. Andre land er kanskje bedre enn oss i større idretter, men vi gjør så godt vi kan. Hvis Norges suksess i internasjonal idrett gjør at budskapet om idrettsglede for alle når ut til flere, vil de norske medaljene være mer verdt. Vi mener det er viktig å oppføre seg på barnas premisser, sier Øvrebø.