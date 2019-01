Tusenvis av svensker utestenger seg fra pengespill. Nå vil spillmilliardær at nordmenn skal få samme muligheten.

Saken oppdateres.

Mens enerettsmodellen til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto består her til lands, ble det svenske pengespillmarkedet regulert fra 1. januar – slik det har vært i Danmark i flere år.

Reguleringen betyr at utenlandske spillselskaper tas inn i varmen dersom de betaler skatt til landet de tilbyr spill i, samt at de retter seg etter et felles regelverk. En av reglene er at det skal være mulig for dem som gambler å stenge seg ute fra samtlige pengespill hos selskapene som har lisens. Da kan man ikke spille i en tidsavgrenset periode, og det er heller ikke lov for selskapene å sende ut reklame til dem som har registrert seg.

Siden Norge ikke har en slik regulering er det langt mer kronglete å utestenge seg. Da må man gjøre det hos hvert enkelt selskap som tilbyr dette.

– Det vi ser i Sverige understreker behovet for en regulering av spillmarkedet, sier spillinvestor Morten Klein til Bergens Tidende.

Han viser til at det mandag denne uken var registrert 13.000 svensker som har blokkert seg fra alle pengespill etter at Svenska Spel-monopolet opphørte fra årsskiftet. I snitt har altså tusen svensker blokkert seg hver eneste dag i 2019.

Kjemper for regulering

Klein er blitt milliardær gjennom det børsnoterte selskapet Cherry, som står bak flere spilltilbydere.

Og selv om Norge har et spillmonopol er det stadig flere som bruker penger hos de utenlandsbaserte selskapene. De står i dag for mer enn 50 prosent av pengespill i online-markedet.

– Et land som Norge har mye fokus på hvor pengene fra spill havner. Man burde tenke mer på de sårbare spillerne og forebyggende arbeid, sier Klein.

At en spillmilliardær har et bankende hjerte for de sårbare spillerne høres kanskje rart ut. Men det er ingen tvil om at mange av de utenlandske spillselskapene har en stor interesse av å komme inn i varmen i Norge. Det gir mer forutsigbarhet og mindre «krig» med norske myndigheter.

– Vi vet at det kommer til å svi på bunnlinjen om vi går inn på en norsk lisens, sier Klein.

God erfaring i Sverige

I Sverige er det Spelinspektionen som fører kontroll med pengespillene, slik Lotteritilsynet fører tilsyn med Norsk Tipping og Rikstoto. Presseansvarlig My Hamrén sier at antallet som stenger seg ute er høyere enn ventet.

– Tusen i snitt pr. dag er veldig mange. At man kan stenge seg ute fra alle spill er en svært positiv følge av lisensen som ble innført fra nyttår, sier hun.

Alle som tilbyr spill i Sverige og som skal ha lisens, må nå være tilknyttet spelpaus.se. Det skal være enkelt å frata seg selv muligheten til å gamble.

Og dersom spillselskaper likevel sender ut direktereklame til disse, vanker det bøter.

– Man kan utestenge seg i forskjellige perioder. De fleste har valgt 12 måneder. Vi har fått spørsmål fra mange om man ikke kan utestenge seg på livstid, sier My Hamrén.

17.500 i Danmark

Også i Danmark kan man blokkere seg fra pengespill – gjennom det såkalte Rofus-programmet.

Rundt 17.500 dansker har utestengt seg, av dem 25 prosent kvinner.

– Rofus må sies å være en suksess med en litt trist bakgrunn. Det høye antallet er en markant indikator på at ganske mange mennesker har problemer med pengespill, sier Michael Bay Jørsel, som er leder av Center for Ludomani i Danmark.

I deres arbeid for de spilleavhengige anbefaler senteret alle klienter om å registrere seg i Rofus.

I Norge anslår man at det er over 120.000 risiko- og problemspillere. I tillegg kommer familiene til alle dem som er rammet. Likevel er det lite som tyder på at spillmonopolet oppheves de nærmeste årene.

KrF, som trolig går inn i regjering, har blant annet dette i sitt program: «Norge har en etablert tradisjon for at ansvarlighet settes først i spillpolitikken, og KrF mener dette prinsippet må være det førende også i framtiden. KrF ønsker ikke nye og liberaliserende initiativer i spillpolitikken.»

Spillavhengighet Norge uenig

Heller ikke Spillavhengighet Norge kjøper Kleins argument med at det må en regulering til for å ta vare på de sårbare spillerne.

– Det er gledelig at så mange svensker har valgt å stenge seg ute, sier Magnus Pedersen, som er deres politiske rådgiver.

Han mener likevel at et slikt system kan innføres i Norge også uten et regulert marked.

– Det er grunn til å tro at det er teknisk mulig å innføre det allerede i dag mot uregulerte aktører. Jeg ser ikke noe logikk i at det norske regelverket i dag hindrer bransjen fra å være proaktiv og benytte et slikt ansvarlighetstiltak, selv om det ikke er lisens i Norge, sier Pedersen.

Han sier at representanter for utenlandske aktører ofte gjentar at «hvis vi som nasjon bare slipper dem inn, så skal vi få tilgang på alle tiltakene».

– Vi mener bestemt at det er selskapenes oppgave å fortjene innpass gjennom så ansvarlig og etisk drift som mulig over tid, og ikke holde skadelidende spillavhengige som gissel. Det er tross alt hos de utenlandske selskapene flest får problemer, og det er norske skattepenger som brukes for å rette opp problemene som skapes, sier Pedersen.