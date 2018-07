VG: Landslagsspiss blir lagkamerat med Midtsjø og Svensson

Her ser du supporternes takk til Ingebrigtsen og Hoftun

Saken oppdateres.

VG erfarer at landslagsspissen blir hentet fra ligarival Den Haag for over 20 millioner kroner.

Går overgangen i orden, kommer han til en klubb som fra før har de norske landslagsspillerne Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø i stallen.

Ifølge VG er de to nederlandske klubbene enige om prislappen. Avisen erfarer at den ligger et sted mellom 22 og 25 millioner kroner.

Bjørn Mars Johnsen hadde en strålende debutsesong i nederlandsk fotball. Norskamerikaneren scoret 19 seriemål for Den Haag og hang med til det siste i kampen om ligaens toppscorertittel.

26-åringen debuterte for Norges landslag i fjor sommer.

AZ Alkmaar havnet på tredjeplass sist sesong. Laget skal til høsten spille i europaligaen.