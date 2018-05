Brækhus byttet trener rett før kampstart. Forklaringen hennes får tidligere proffbokser til å stusse.

Ny turisthytte på et sted der «ingen skulle tru at nokon kunne bu»

Saken oppdateres.

Cecilia Brækhus vant på poeng mot amerikanske Kali Reis i Los Angeles natt til søndag.

Kampen var den første med kvinnelige boksere som ble vist på den amerikanske underholdningsgiganten HBO sine kanaler, og ble dermed historisk.

Den siste måneden har den tidligere toppbokseren Luca Rijker trent Brækhus. Årsaken til dette har vært at den faste treneren Johnathon Banks har vært opptatt med å trene den svenske bokseren Adrian Granat.

Da Brækhus ankom StubHub Center på kampdagen var det mange som ble overrasket. For det var ikke Rijker som sto i Brækhus hjørne. Der sto Johnathon Banks.

Stolte på magefølelsen

Brækhus forklarte det valget da hun ble konfrontert med det på en pressekonferanse etter kampen.

– Lucia (Rijker) var så snill at hun kunne steppe inn. Men på kampkvelden sa magefølelsen min at jeg trengte noen jeg kjente. Hvis noe skulle skje, var det viktig at noen som kjente meg var der, sier hun til Dagbladet.

Brækhus valgte til slutt å stole på sine egne instinkter.

– Jeg synes det var en riktig avgjørelse. Jeg lytter alltid til magefølelsen. Når du er oppe i ringen, er du alene. Du må stole på deg selv. Magefølelsen min sa at jeg måtte ha Johnathon der på kampkvelden.

– Har hatt et så bra samarbeid

Så sent som på kampdagen ble Banks spurt om fly over til Los Angeles. Han var aldri i tvil om å stille opp da den norske bokseren ringte.

– Jeg kastet meg på et fly og kom. Hadde jeg ikke jobbet med henne tidligere så ville jeg ikke ha kommet, men jeg har kjent henne så lenge. Vi har hatt et så bra samarbeid, forklarer Banks til Nettavisen.

Brækhus gikk ned for telling etter for første gang i karrièren, men kom seg opp igjen.

Spekulerer i konflikt

Tidligere proffbokser og Viasport-ekspert Thomas Hansvoll tror det må ha oppstått en konflikt mellom Brækhus og Rijker.

– Et eller annet er nødt til å ha skjedd. Når en trener blir kastet ut på kampdag, da er det noe som skurrer.

Han kjøper ikke Brækhus´ forklaring for det plutselige trenerbyttet. Hansvoll understreker likevel at det kun blir spekulasjoner fra hans side.

– Hun kan si at det handler om magefølelse, men da mener jeg at hun kunne tatt inn Banks mye tidligere. Ingen har lyst til å si noe negativt om hverandre, og de har lyst til å opprettholde fasaden, mener Hansvoll.

– Hadde forventet mer av Brækhus

Hansvoll lot seg heller ikke imponere nevneverdig av Brækhus prestasjoner i ringen.

– Jeg skal ikke si at jeg er skuffet over henne, men jeg hadde forventet mer. Hun vinner de fleste rundene, men hun vinner de knepent. Hun er den riktige vinneren, men jeg synes ikke hun overbeviser, sier eksperten.

43-åringen tror at trenerbyttet kan ha vært én av faktorene som førte til at Brækhus måtte slite ekstra mye for søndagens seier.

– En bokser er nødt til å være konsentrert, og det er små marginer som avgjør. Desto bedre tiltrettelagt det er rundt deg, desto bedre forberedt vil du være i ringen. Dette kan ha påvirket den siste lille skarpheten du trenger der, sier han.