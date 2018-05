Brækhus vant dramatisk kamp – ble møtt med buing

Ny turisthytte på et sted der «ingen skulle tru at nokon kunne bu»

Cecilia Brækhus - Kali Reis 97-92, 96-93, 96-93

Cecilia Brækhus måtte ta telling for første gang i karrieren, men slo Kali Reis på poeng i en dramatisk kamp i Carson i Los Angeles natt til søndag.

Brækhus var storfavoritt før kampen, og «The First Lady» leverte seieren folk forventet.

Men seieren kom ikke uten dramatikk.

36-åringen sank ordentlig dypt i knærne i den sjuende runden etter en klokkeklar treffer fra Reis, og også i den påfølgende runden ble den norske boksedronningen tydelig rystet.

Bryr seg ikke om buingen

– Hun er veldig sterk, hun er større enn meg og det var et bra slag. Jeg vil ikke ta noe vekk fra henne, hun bokset en god kamp, men jeg kom tilbake på beina og gjorde ferdig kampen. Jeg tenkte «OK, dette skjedde», men tok meg sammen, avsluttet kampen og tok beltene mine, sier Brækhus.

Fra publikum kunne man høre buing. De var tydelig misfornøyde at det ikke ble hjemmeseier. Det er uklart om Brækhus faktisk var nedi i den sjuende runden, men hun måtte uansett ta telling.

– Det bryr jeg meg ikke om. Jeg har fått så mye tilbakemeldinger på at det var en fantastisk kamp. Det er den første kvinnelig boksekampen på HBO. Alle er egentlig superhappy. Jeg kunne selvfølgelig vært foruten den ene tellingen, men alt i alt har vi laget historie på den beste måten noensinne, sier hun Brækhus.

Fortsatt ubeseiret

Til slutt halte hun i land en grei poengseier etter at dommerkortene viste 97-92, 96-93, 96-93.

Da hun fikk mikrofonen i ringen begynte det amerikanske publikummet å bue mens Reis' støtteapparat løftet den amerikanske bokseren opp og bar henne rundt.

– Publikum mener jeg vant kampen, og jeg er for det meste enig. Jeg føler jeg var sterkere, spesielt i andre halvdel av kampen. Men gratulerer til Cecilia, vi får ta en omkamp og så se, sier Reis selv.

Seieren er Brækhus' 33. i proffkarrieren – og kan åpne opp enda flere dører for fremtidige kamper i USA. Tidligere på dagen meldte ESPN at bergenseren får 50.000 dollar, rundt 400.000 kroner, for kampen.

Brækhus har tidligere uttalt at hun ønsker å få til et stormøte mot Cris Cyborg, og brasilianeren var ringside i Los Angeles fredag.

Hun ankom arenaen med sitt tittelbelte i MMA, og var for anledningen kledd i en t-skjorte hvor det sto «Cyborg vs. Braekhus». Hun satt med det videre fyr på ryktene om at de to vil møtes i ringen i nær fremtid.

