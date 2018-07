Brækhus vant overlegent – ble overrasket av hvor mange slag motstanderen tålte

Familiefar fra Vennesla tok historisk NM-gull i MMA: – Galskap at det ikke er lovlig i Norge

Russiske Inna Sagajdakovskaja hadde hjemmebane i Moskva, men hun ble noen nummer for små for verdens beste kvinnelige bokser.

– Det gikk ganske greit. Jeg hadde ikke lyst til å gå på en smell her i Russland, så jeg kjørte safe, sa Brækhus til Viasat etter kampen.

– Trodde på maktdemonstrasjon

Sagajdakovskaja tok imot flere tunge slag avslutningsvis i den siste runden, men maktet å holde seg på beina og ble i så måte «skånet» for å bli knocket ut da gongongen gikk for siste gang. Brækhus var overrasket over hvor mange slag hennes motstander tålte.

– Ja, men russerne er beintøffe. Men både jeg og dommeren var overrasket, sa Brækhus.

At kampen ble såpass jevn, overrasket også ekspertene.

– Jeg trodde det skulle bli en maktdemonstrasjon, men det ble faktisk mer spennende enn jeg trodde, sier Viasat-ekspert Roar Petajamaa, som gav russerjenta tre poeng.

Den norske bokseren Fam Elgan gikk enda lenger i å si at det var jevnt.

– Jeg mener hun tok fire runder, sier hun på Viasat.

Beholder beltene

36-åringen vant på poeng og det fantes knapt spenning før dommerne skulle annonsere vinneren. Dermed beholder «The first lady» alle sine belter.

– Jeg trodde ikke Inna skulle være den aktive og pushe, men det gjorde hun. Jeg trodde hun skulle dominere på halvdistanse. Kampen ble jevnere enn jeg trodde, sier Petajamaa.

Seieren var Brækhus sin 34. i karrieren.