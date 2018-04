Da boksestjernen sa han ville drepe i ringen, kom de voldsomme reaksjonene: – Sinnssykt og psykopatisk

Elsa Fredrikke (28) begynte å designe klær for tre år siden: Nå er klærne hennes i butikker over hele landet

Saken oppdateres.

Det var på det amerikanske radioprogrammet «The Breakfast Club» at boksestjernen Deontay Wilder (32) kom med en oppsiktsvekkende uttalelse.

Wilder ble spurt om han var redd for å forårsake livstruende skader på sine motstandere. Han svarte med å antyde at han ønsker å drepe noen i ringen.

– Jeg vil ha et liv på CV-en. «The Bronze Bomber» (Wilders kallenavn, journ.anm.) vil ta et liv. Jeg sier alltid til folk at når jeg er i ringen, er jeg «The Bronze Bomber». Med ham er det galskap. Når jeg er «The Bronze Bomber», bryr jeg meg egentlig ikke. Alt ved meg endrer seg. Jeg blir ikke nervøs, jeg blir ikke redd. Jeg får ikke sommerfugler i magen, og jeg har ingen følelser knyttet til motstanderen min, sa Wilder ifølge The Independent.

– Deontay hadde ikke følt seg bra, men samtidig er vi oppmerksomme på at det kan skje, la tungvektsbokseren til.

Tror ikke han mente det

Wilder er ingen hvem som helst i bokseverdenen. Han er ventet å møte Anthony Joshua – som vant sin 21. strake proffkamp natt til søndag – i en gigantduell med alle beltene på spill.

– Han er den eneste som har mulighet til å slå Anthony Joshua akkurat nå. Han er en toppbokser og var god som amatør også, sier Viasat-ekspert og tidligere proffbokser Thomas Hansvoll til Aftenposten.

Hansvoll er kritisk til Wilder, men tviler på at han faktisk har lyst til å drepe i ringen.

– Jeg har ikke sansen for å prøve å få oppmerksomhet på den måten. Tror han bare vil være ekstra på kanten for å få det. Han vil virke ekstrem. Jeg tror ikke det er alvorlig ment. Man trenger ikke å gjøre slikt, sier Hansvoll.

– Hodeløse idiot!

Wilders ord vekker avsky i bokseverdenen. Blant dem som reagerer er den britiske boksestjernen Tony Bellew.

– Hvis dette er sant, er han en skam. Mange fightere forsørger en familie, så betyr dette at han ønsker å drepe en barnefar? Hodeløse idiot! skriver Bellew på sin Twitter-konto.

Den svenske bokseren Mikaela Laurén, som har tapt to ganger for Cecilia Brækhus, reagerer også sterkt.

– Det er ikke innenfor rammene for trash-talk. Her gikk han over grensen. Han vil sikkert ha oppmerksomhet og skremme sine kommende motstandere, men sånt sier man bare ikke. Det er jo sinnssykt. Det er psykopatisk, sier Laurén til Expressen.

Varsler granskning

Wilders kontroversielle uttalelse kommer i kjølvannet av dødsfallene til den engelske bokseren Scott Westgarth og canadieren David Whittom.

Westgarth døde i februar, etter skadene fra en boksekamp. Whittom døde i mars, etter å ha ligget i kunstig koma siden en boksekamp i mai 2017.

– Jeg håper de pårørende til David Wittom og Scott Westgarth, som begge gikk bort nylig, slipper å se det her. Vennligst ta trekk tilbake uttalelsene, Deontay, skriver Tom Gray i Ring Magazine på Twitter.

For ordens skyld: Deontay Wilders har hverken beklaget uttalelsen eller kommentert kritikken.

The World Boxing Council har varslet at de gransker Deontay Wilders opptreden i radioprogrammet.