En av idrettsverdenens største stjerner la opp. Nå gjør han comeback.

Bokseproffen er fortsatt ubeseiret: – Fryktet anfall under kampen

Saken oppdateres.

31-åringen varslet at han ga seg med MMA (mixed martial arts) i mars, men sa at han returnerer fullt fokusert under en pressekonferanse i Moskva torsdag.

Kampen skal arrangeres i Las Vegas 20. januar neste år, og selv om McGregor vet hvem som blir motstander, så ville han ikke ut med det.

– Datoen er fastlagt. Det spiller ingen rolle hvem jeg møter.

McGregor har ikke vært i aksjon siden i oktober 2018. Da tapte han for Khabib Nurmagomedov. McGregor sier at han ønsker seg en returkamp mot Nurmagomedov og fulgte deretter opp med en rekke æreskjellende utspill mot sin tidligere motstander.

McGregor har nok ikke glemt det som skjedde i etterkant av den forrige matchen. Etter at Nurmagedov hadde blitt utropt til vinner hoppet han ut av ringen og angrep McGregor-leiren. McGregor ble også utestengt og bøtelagt etter å ha bidratt med sitt under tumultene i etterkant.

McGregor er tidligere UFC-mester i en rekke vektklasser og har i flere år vært det største navnet i den barske sporten. McGregor la også opp i april 2016, men var i ringen igjen bare tre måneder senere.

McGregor ble regnet som en av idrettsverdenens største stjerner. Han var nummer 18 på Business Insiders liste over verdens mest berømte idrettsutøvere i 2018. Han var også den fjerde best betalte idrettsutøveren på listen økonomimagasinet Forbes offentliggjorde i fjor.

Iren har godt over syv millioner følgere på Twitter - og over 32 millioner på Instagram.