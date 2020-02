Fury vant boksesportens gigantkamp: – Jeg er en mann av mine ord

Tilskuer sendte opp drone under sprintfinalen i Granåsen

Saken oppdateres.

Kampen gikk søndag morgen norsk tid. Amerikanske Wilder angrep Fury med venstreneven fra start, men endte med å kaste inn håndkleet i sjuende runde.

– Jeg sa til alle som har to ører og ville høre at jeg skulle komme tilbake og overta tronen. Jeg er en mann av mine ord, sa Fury til BT Sport etter triumfen.

Ifølge flere medier tjener briten cirka 220 millioner kroner på kampen. Wilder får omtrent det samme. Det er store inntekter fra TV-rettigheter involvert i en slik tittelfight.

I likhet med Fury kom Wilder til oppgjøret som ubeseiret, men kvelden endte med at han tapte på teknisk knockout for første gang i karrieren. Han var i realiteten sjanseløs mot sin tre år yngre motstander. Blødende fra det ene øret måtte han bare konstatere at Fury var kjappere, slo hardere og var bedre.

Fury har byttet treningskvarter siden de to møttes i 2018. Den kampen endte med en mye omdiskutert uavgjort.

Offensiv

Wilder åpnet med å gå for hodet til «The Gypsy King». Fury var litt mer avventende, før han åpnet med kombinasjoner som ikke helt lyktes.

Intense forsøk sendte uansett fansen hans inn i hysteriske tilstander på tribunen, enda han ikke fikk inn noen av treffene umiddelbart. Men han kom seg.

De første rundene var preget av at Fury slo hakket hardere tilbake enn Wilder, og i runde tre fikk han inn en venstre, fulgt av en venstre-høyre-kombinasjon.

I siste minutt falt Wilder i kanvasen etter et slag mot tinningen, men dommer Kenny Bayless avgjorde at han skled. Det ville vært første gang noen slo ham i gulvet dette tiåret.

Trøbbel

Etter fjerde runde, som inkluderte nok et fall, begynte Wilder virkelig å få problemer. Han blødde fra det ene øret etter en kjempetreff fra Fury og vaklet seg gjennom femte runde. Sjette runde slet Wilder med å forsvare seg. I sjuende runde kom kapitulasjonen.

Wilder har i henhold til avtalen sin krav på omkamp, men hvis han ikke vil bruke den, åpner det trolig for det mange boksefans ønsker seg nå: En kamp mellom innehaveren av WBC-tittelen og Anthony Joshua, som har de tre andre beltene for øyeblikket.

Fury står nå med 30 seirer som proffbokser. 21 av disse har kommet på knockout.

