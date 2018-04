Klagestorm etter gigantduellen mellom Joshua og Parker: – Han ødela kampen

Det nærmer seg fristen for å søke høyere utdanning - dette bør du tenke gjennom

Saken oppdateres.

Det var knyttet enorme forventninger til nattens boksekamp i Cardiff. 78.000 mennesker møtte opp for å se oppgjøret mellom Anthony Joshua (28) fra Storbritannia og Joseph Parker (26) fra New Zealand.

Kampen endte med seier til superstjernen Joshua. Dermed utvidet han beltesamlingen sin med WBO-tittelen. Fra før av hadde han titlene WBA (super), IBF og IBO. Dermed nærmer han seg totaldominans i tungvektsklassen.

– Joseph Parker sa at dette kom til å bli en krig, men jeg holdt mine ord og viste at denne kampen handlet om boksefinesse, sa Joshua etter kampen.

Han tjente, ifølge flere medier, en sum i overkant av 220 millioner kroner på gigantkampen.

– Hvem valgte denne bomsen?

Briten står nå med 21 kamper og 21 seire i proffkarrièren. Før kampen mot Parker hadde han vunnet samtlige på knockout.

Denne gangen holdt imidlertid Parker tolv runder før Joshua vant på poeng. Under kampen haglet mishagsytringene mot dommer Giuseppe Quartarone. Kritikerne mente italieneren stoppet kampen for ofte.

På sin Twitter-konto poengterte bokselegenden Lennox Lewis at dommeren «var for opptatt av å skille bokserne til tider».

President for MMA-organisasjonen UFC Dana White gikk enda lengre.

– Hvem valgte denne bomsen til å dømme? skrev White på sin Instagram-konto.

Quartarone er en erfaren dommer som har dømt flere store kamper tidligere. Han har ikke uttalt seg om kritikken etter Joshua-seieren.

– Dommeren ødela kampen

Quartarone stoppet slagvekslingene mellom Joshua og Parker igjen og igjen – og flere ganger var det tilsynelatende for tidlig. «Dommeren må komme i gang!» skrev den frustrerte boksestjernen Errol Spence på sin Twitter-konto.

Dette var newzealandske Parkers første tap som proffbokser. Etterpå luftet 26-åringens promotør Dave Higgins sin frustrasjon overfor nettstedet Stuff.

– Når Joe begynte å levere slag, så man tendenser til at Joe kunne ha avsluttet kampen. Men dommeren brøt inn og skilte dem hele tiden. På en annen kveld hadde man fått la slagene gå mer hyppig, og med en annen dommer hadde dette kanskje gått vår vei, mente Higgins.

Også bokselegenden Johnny Nelson var kritisk til Quartarone.

– Dommeren ødela kampen. Han var dårlig. Hver gang de barket sammen, hver gang de kom nærme hverandre, sier Nelson ifølge Daily Mail.

Ydmyk Parker

Ingen av de to bokserne ble slått i bakken under kampen, og Parker klarte å unngå mesteparten av Joshuas kraftslag, men sto imidlertid igjen med et kutt rundt venstre øye etter å ha fått seg en albuesmell i 10. runde.

– Jeg ble slått ut av en som var bedre enn meg, sa Parker etter å ha tapt for første gang på 25 proffkamper.

Joshua har nå en kamphistorikk på 21–0. Han er lenge blitt sett på som den neste virkelig store i tungvekt. For snart ett år siden slo han legenden Vladimir Klitsjko på teknisk knockout i det som ble en minnerik og eksepsjonell boksekamp.

Med sin nyeste erobring er Joshua en tittel unna å bli den første «ubestridte» tungvektsmesteren siden Lennox Lewis i 2000.

Deontay Wilder besitter det siste sentrale tungvektsbeltet, WBC, og det kan være duket for et oppgjør mellom dem allerede før slutten av 2018. Etter kampen mot Parker kom Joshua med en klar beskjed:

– Wilder, «let's go baby».

(©NTB/AFTENPOSTEN)